Волонтер заявила, что в Одессе берут деньги за госпитализацию COVID-пациентов: родные готовы платить до $1000

Волонтер Екатерина Ножевникова сказала, что в Одессе в больницах за место в реанимации для COVID-пациентов просят тысячу долларов. По ее словам, медучрежедния переполнены больными.

Об этом глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" написала в Facebook. Ножевникова рассказала случай, когда другому пациенту нашли место в больнице за сто долларов. По ее словам, люди платили и больше тысячи долларов за размещение в больничной палате.

"На мой вопрос "Вы предлагаете отключить кого то, и положить вашего родственника? Вы понимаете, что мест реанимационных нет и там уже в отделениях очередь из тех, кто лежит в терапиях и ждет", девушка горько расплакалась – я хочу спасти маму", – рассказывала волонтер.

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В Одессе, которая уже неделю пребывает в "красной" карантинной зоне, сложилась очень критическая ситуация с госпитализациями: для больных коронавирусом в медучреждениях не хватает кислорода, а для других пациентов – мест. По этой причине 22 октября умер одессит с инсультом, которого не смогли принять в больницу.

Ранее в Одессе возле здания больницы зафиксировали очередь из автомобилей скорой помощи. Речь идет о коронавирусном отделении городской больницы №5.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач диагностического центра во Львове Тарас Жиравецкий рассказал, что в Украине назревает коллапс в медицинской системе из-за увеличения роста госпитализаций из-за коронавируса. За последние сутки, 23 октября, в стране госпитализировали 5924 человек.