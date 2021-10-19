Ситуация критическая: в Одессе под коронавирусной больницей собрались десятки скорых. Видео
В Одессе возле здания больницы зафиксировали очередь из автомобилей скорой помощи. Речь идет о коронавирусном отделении городской больницы №5.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса как она есть". Отмечается, что оно было снято вечером вторника, 19 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Речь идет о больнице, расположенной на улице Троицкой. Как сказано в сообщении, волонтеры говорят о том, что ситуация с коронавирусной болезнью в Одессе критическая.
"Прямо сейчас возле ковидного отделения 5-й городской больницы на Троицкой можно наблюдать вот такую очередь из скорых. Волонтеры сообщают, что ситуация с "короной" в Одессе более, чем критическая", – написали авторы.
Отметим, что с понедельника, 18 октября, Одесса и область вошли в "красную" зону карантина из-за вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что ряд одесских больниц обеспечены современным медицинским оборудованием, а технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест в палатах.
Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Екатерина Ножевникова сообщила, что по состоянию на 16 октября в больницах Одессы не было мест для пациентов с COVID-19. Жителей города госпитализировали в медучреждения области: Овидиополя, Беляевки, Черноморска.
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