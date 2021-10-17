Одесса вошла в 'красную зону': Труханов рассказал о готовности больниц

С понедельника, 18 октября, Одесса вместе со всем регионом входит в "красную" зону карантина из-за пика заболеваемости коронавирусом COVID-19. Мэр города Геннадий Труханов рассказал о готовности к встрече новой "волны" пандемии.

Как отметил он в Facebook, благодаря президентской программы "Большое строительство" ряд одесских больниц обеспечены современным медицинским оборудованием. А технические возможности позволяют говорить о перспективе увеличения количества мест в палатах, если того потребует эпидемиологическая ситуация.

Труханов добавил, что основной проблемой для города остается нехватка медицинского и вспомогательного персонала. Однако он убежден, что правильный подход и содействие руководства страны позволят преодолеть новый этап коронавируса.

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"Медицинские работники могут быть уверены: при любых обстоятельствах власти города окажут им всю необходимую поддержку", – обнадежил чиновник.

Отметим, что "красная" зона карантина означает прекращение работы ресторанов, торговых центров и непродовольственных рынков. Также отменяются все сеансы в кино, театры и другие массовые досуги.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, местная волонтер Екатерина Ножевникова заявила, что в больницах Одессы нет мест для пациентов с COVID-19. Больных одесситов госпитализируют в медучреждения области: Овидиополя, Беляевки, Черноморска.

А последний день перед введением "красной" зоны в Одессе люди выстроились в огромные очереди ради вакцинации от коронавируса.

В минувшую субботу в Киеве прошла благотворительная акция "Кураж-Базар", где сотни жителей и гостей столицы толпились, не соблюдая дистанцию и без масок. Это при том, что Киев уже побил рекорд заболеваемости COVID-19.