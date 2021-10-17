До "красной" зоны остался день: в Одессе люди выстроились в огромные очереди ради вакцинации от COVID-19. Видео

В Одессе в пунктах вакцинации, в частности в ТЦ Fontan Sky на улице Среднефонтанской, образовались очереди на прививки от COVID-19. Достаточно большое количество украинцев в одесских пунктах иммунизации наблюдалось как 16, так и 17 октября.

Об этом пишет местный портал Vgorode со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что люди, вероятно, хотят вакцинироваться до введения в Одессе карантинных ограничений "красной" зоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным журналистов, большинство желающих пройти иммунизацию отправились именно в торговые центры.

В итоге в Fontan Sky на коридорах выстроились большие очереди, в которых люди ждали на свой укол по несколько часов.

Видео дня

Ажиотаж также может быть связан с новыми правилами межрегиональных перевозок.

Так, с 21 октября в "желтых", "оранжевых" и "красных" регионах будут разрешены пассажирские перевозки только при условии наличия у всех, в том числе у водителей и экипажа, COVID-сертификата, ПЦР или экспресс-теста на коронавирусную инфекцию.

Уже с 18 октября Одесская, а также Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области станут "красными" зонами карантина.

Напомним, волонтер Екатерина Ножевникова сообщила, что на 16 октября в больницах Одессы не было мест для пациентов с COVID-19. Жителей города госпитализировали в медучреждения области: Овидиополя, Беляевки, Черноморска.

Как писал OBOZREVATEL, 16 октября на улице Академика Сахарова в Одессе 71-летний мужчина с COVID-19 выпрыгнул из окна восьмого этажа многоэтажки.