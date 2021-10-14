В Украине всплеск заболеваемости, а ВОЗ готовится к новой пандемии. Хроника коронавируса на 14 октября
По состоянию на четверг, 14 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 239,9 млн человек. За минувший день обнаружили 442 105 новых инфицированных, умерли еще 7521. Всего от болезни скончались почти 4,9 млн пациентов. При этом побороли болезнь почти 217,3 млн человек.
За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (99 тысяч), Великобритании (42 тыс.) и Турции (31 тыс.). Украина с 16 309 новыми случаями на 6 месте в мире. В Европе Украина третья.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 578 394 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 59 523 пациента умерли, а 2 304 361 человек выздоровели.
Индия возобновила экспорт небольшого количества вакцин против COVID-19 и значительно увеличит его в следующих месяцах.
В Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.
По прогнозам НАН Украины, на этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых СOVID-заболеваний. В частности, за две недели количество зарегистрированных положительных результатов ПЦР-тестов в стране выросло в 2,1 раза, а новых госпитализаций – в 1,7. При этом смертность от коронавируса выросла в 2,3 раза.
Всемирная организация здравоохранения объявила о создании Научно-консультативного группы по происхождению новых патогенов (SAGO), цель которой – определить происхождение COVID-19 и лучше подготовиться к вспышкам других смертельных патогенов.
Перенесшие коронавирус пациенты теряют количество антител в первые полгода после болезни, заявила группа ученых из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая. Медики из пяти стран назвали срок сохранения иммунитета. По их словам, после полугода показатель остается стабильным до 15-го месяца.
Сейм Литвы поддержал проект правительства, предусматривающий выплату вознаграждения в размере 100 евро людям от 75 лет, которые вакцинируются от коронавируса до декабря.
В Черновицкой областной больнице заявили о нехватке коек с кислородом для больных коронавирусом. Там же обратили внимание на то, что большинство из тех, кто нуждается в реанимации и кислороде – не сделали прививки.
Из 100 пациентов с коронавирусом Дубненской городской больницы Ривненской области, поступивших на лечение в октябре, лишь двое вакцинированы полностью, еще двое – получили первую дозу противоковидного препарата.
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