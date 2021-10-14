В России зафиксировали рекорд по числу новых случаев и смертей от COVID-19 за сутки

В России за прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 986 человек. Такое количество смертей является антирекордом с начала пандемии коронавируса.

Об этом пишет "Интерфакс". Как сообщается, кроме того, в стране установлен еще один антирекорд по коронавирусу – болезнь подтвердили у 31 299 россиян за сутки. СОVID-19 зафиксировали во всех 85 регионах страны.

Антилидером по количеству погибших за последние сутки стал город Москва, там зафиксировали 85 смертей от коронавируса. В Петербурге – 67 погибших, а в Свердловской области – 41.

Вместе с тем в столице России по количеству новых больных был побит антирекорд 9 июля, сейчас там выявили 6 712 новых больных, а в Петербурге – 2 345 новых случаев.

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Как пишет издание, вспышка заболеваемости началась в России после 20 сентября. Количество новых больных коронавирусом растет практически ежедневно в большинстве российских регионов.

Отметим, с начала пандемии коронавируса, в Российской Федерации официально зарегистрировали 7 млн 892 980 случаев заболевания. Общее количество смертей от COVID-19 составляет 220 315.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 13 октября выявили еще 18 881 новых заболевших коронавирусом, из них 1 748 – дети, медработники – 368.