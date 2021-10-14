Украина оказалась на втором месте в Европе по числу смертей от COVID-19 за сутки

Украина оказалась на втором месте в Европе по количеству смертей от коронавируса (COVID-19) – 471 зафиксированный случай. На первом месте – Россия с 984 летальными случаями.

Об этом говорят данные портала Worldometers за 12 октября. С таким показателем смертности, Украина оказалась на четвертом месте в мире. В лидерах по числу смертей оказались США – 1819, затем РФ и Мексика – 546.

Также Украина с 16 309 зараженными в сутки стала третьей в Европе и шестой страной в мире. Лидерами в Европе по количеству новых инфицированных стала Великобритания – 42 776 и Россия 28 717.

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По состоянию на утро четверга, 14 октября, в Украине официально подтверждены 2 597 275 случая заражения коронавирусом. Обнаружены за прошедшие сутки 18 881 заболевших, из них 1 748 – дети, медработники – 368.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут рассмотреть возможность введения третьей (бустерной) дозы вакцины против коронавируса (COVID-19). Такие прививки первыми будут предлагать людям с хроническими заболеваниями.