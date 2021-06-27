В Минздраве назвали страны, которые признают украинские COVID-паспорта

Страны, которые входят в состав Европейского Союза, будут признавать украинские COVID-паспорта после их запуска. По этому вопросу Украина и ЕС достигли предварительной договоренности.

С другими же странами, которые не являются членами ЕС, придется договариваться отдельно. В частности, речь идет об Израиле и США. Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил заместитель главы Минздрава Ярослав Кучера.

"Этот процесс уже идет, этим занимается МИД. Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть три срока. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который будет это регулировать. Чтобы не было никаких спекуляций, мы поговорим об этом уже во вторник" – сказал Кучера.

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Уже в июле в Украине планируют запустить выдачу международных сертификатов вакцинации через приложение Дія. Их смогут получить те, кто уже завершил иммунизацию. По словам заместителя министра здравоохранения, для этого Дію синхронизируют с системой E-Health.

Согласно плану, пользователь будет делать запрос на получение документа в приложении, после чего оно подтянет данные о прививках из электронной базы.

"Для путешествий в страны ЕС вы должны пограничнику на границе показать QR-код, он его тем или иным способом просканирует, и он будет видеть, что этот у этого человека есть вакцина и это подтверждено государством", – пояснил замминистра.

В первую очередь COVID-паспорта смогут получить полностью вакцинированы граждане, однако сейчас идет разработка сертификатов и для тех, кто переболел коронавирусом, и для людей с отрицательными тестами.

Напомним: украинцы, привитые против коронавируса обеими дозами вакцины, могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно оформить только в бумажной форме сразу после второй инъекции.

Эти свидетельства не стоит путать с "иммунными паспортами" или "COVID-сертификатами". О том, как получить международный документ о вакцинации против COVID-19 и что для этого нужно, – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля 2021 года.

В Евросоюзе с 1 июля введут сертификаты вакцинации от коронавируса, которые будут предоставляться в цифровом формате. Также будет действовать бумажный вариант.