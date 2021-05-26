Шмыгаль подтвердил дату запуска в Украине COVID-паспортов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля 2021 года.

Как сказал он, открывая заседание правительства, данные сертификаты будут действовать в Европе.

"Что касается COVID-паспортов или COVID-сертификатов. Европейский Союз находится на финальной стадии согласования таких паспортов", – отметил Шмыгаль.

По его словам, наличие этого документа будет необходимым условием для путешествий по Европе, поэтому Украина действует синхронизировано с европейскими партнерами.

"Запуск наших цифровых сертификатов запланирован на начало июля", – сообщил премьер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине предварительно запланировали ввести "паспорт вакцинации" с 1 июля. Запуск должен состояться одновременно с соответствующими процессами в ЕС.

В Евросоюзе с 1 июля введут сертификаты вакцинации от коронавируса, которые будут предоставляться в цифровом формате. Также будет действовать бумажный вариант.