В Киеве возникла огромная очередь на вакцинацию от COVID-19: люди ссорятся и паникуют. Фото

В Киеве все больше людей хотят вакцинироваться от коронавируса, поэтому утром 17 июля в международном выставочном центре выстроилась огромная очередь. Еще за час до открытия собралось около 300 человек, чтобы получить дозу препарата Pfizer.

При этом не обошлось и без конфликтов. Об этом сообщает "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, люди не могут разобраться, кто в какой очереди стоит, паникуют и ссорятся. В результате охрана планирует поделить всех на две очереди: те, кто по записи, и живая.

Отметим, что 13 июля в столице открыли онлайн-запись на прививки вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Получить первую дозу вакцины можно 16 июля. Пока прививки получат киевляне в возрасте от 60 лет. Записаться можно по ссылке.

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За прошедшие сутки, 16 июля, в Украине сделали 111 150 прививок против коронавируса. Всего с начала кампании иммунизации было сделано уже 4 011 040 уколов. Первую дозу препарата в пятницу получили 65 226 украинцев, а завершили вакцинацию 45 924 человека.

К слову, вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении. Известно, что прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно реализовать.

Напомним, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать. При этом никакого поощрения за вакцинацию не предусмотрено.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, информация о том, что в Чернигове первыми в Украине начали свободно вакцинировать против COVID-19 людей препаратом Comirnaty от Pfizer&BioNTech, вызвала ажиотаж среди местных жителей и не только.