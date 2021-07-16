В Украине вакцинировать от COVID-19 планируют в аптеках

Вакцинировать от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.

Об этом заявил в интервью телеканалу "Дом" генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родина. По его словам, прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно реализовать.

"Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", – отметил Родина.

Сейчас в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

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Чиновник сообщил, что с 12 июля открыт пятый этап вакцинации с приоритетом на целевые группы.

"То есть это люди пожилого возраста, плюс люди с сопутствующими патологиями, потому что это группа риска. Но сейчас уже, собственно, доступна вакцина для всех остальных", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.

13 июля в Киеве открыли онлайн-запись на прививки вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Получить первую дозу вакцины можно уже с 16 июля.