Украинцы массово съехались в Чернигов на вакцинацию Pfizer. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
2,1 т.
Вакцинация Pfizer в Чернигове

Информация о том, что в Чернигове первыми в Украине начали свободно вакцинировать против COVID-19 людей препаратом Comirnaty от Pfizer&BioNTech, вызвала ажиотаж среди местных жителей и не только. В течение 10-11 июля черновчане приходили делать прививку целыми семьями, в длинных очередях за инъекцией стояли даже приезжие, которые прибыли в регион специально за этим.

В эти выходные в городе открыли два дополнительных пункта массовой вакцинации – в торгово-развлекательных центрах, информирует BBC. Первую прививку там свободно смогли получить все желающие, выстояв очередь в 200-250 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как известно, вакцину Pfizer широко используют в различных уголках мира. На сегодня препарат Comirnaty является единственным из доступных в Украине, одобренных во всех странах Европейского Союза. Однако до сих пор он не был доступен широкой публике, прививки им делали только, например, медикам или работникам образования.

Видео дня

В Чернигове о поставке доз вакцины для пунктов прививок договаривалась областная власть. Хотя, уточнила представитель одного из ТРЦ города Татьяна Божок, до последнего не знали, каким же препаратом будет вакцинировать людей.

В Чернигове вакцинация Pfizer проходила в нескольких пунктах

В итоге наличие свободных доз Pfizer вызвало ажиотаж – на прививку в Чернигов начали ехать жители других городов и областей, а в пунктах принимали всех совершеннолетних граждан. В помещениях периметр был разделен на зоны, чтобы не образовывалось скоплений: зона регистрации, вакцинации и отдыха, где люди ожидали уже после прививки.

"Все хорошо, все очень довольны, что вакцина Pfizer. Приезжают с других городов. Киев, Славутич – то, что я видела", – подчеркнула врач Виктория Гредякова.

Очереди за прививкой Pfizer в Чернигове

Отмечается, что среди желающих сделать прививку было много людей, которые уже переболели коронавирусом.

По словам организаторов прививочной кампании, несмотря на очереди, процесс шел живо – за минуту в пунктах вакцинировали по два человека. Перед прививкой граждане, как и полагается, подписывали согласие на вакцинацию, врачи вносили данные в электронную систему, а после введения инъекции в течение 20-30 минут наблюдали состояние человека, чтобы не было побочных эффектов.

Вакцинация Pfizer в Чернигове вызвала ажиотаж

За два дня работы никаких "побочек" не было зарегистрировано, заверили черниговские медики. Также людям сообщали, когда будет доступна вакцинация, ведь человек считается полностью иммунизированным в случае, если получил две дозы вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за 10 июля в Чернигове прививки против коронавируса вакциной Comirnaty получили более тысячи человек. В частности, за сутки 686 людей вакцинировали в ТЦ Hollywood и еще 420 – в местном ЦУМ.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЧерниговКоронавирусВакцинация в Украине и мирекоронавируспрививкаВакцина от коронавирусавакцина Pfizer и BioNTechвакцина Comirnaty