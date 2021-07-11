Украинцы массово съехались в Чернигов на вакцинацию Pfizer. Фото

Информация о том, что в Чернигове первыми в Украине начали свободно вакцинировать против COVID-19 людей препаратом Comirnaty от Pfizer&BioNTech, вызвала ажиотаж среди местных жителей и не только. В течение 10-11 июля черновчане приходили делать прививку целыми семьями, в длинных очередях за инъекцией стояли даже приезжие, которые прибыли в регион специально за этим.

В эти выходные в городе открыли два дополнительных пункта массовой вакцинации – в торгово-развлекательных центрах, информирует BBC. Первую прививку там свободно смогли получить все желающие, выстояв очередь в 200-250 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как известно, вакцину Pfizer широко используют в различных уголках мира. На сегодня препарат Comirnaty является единственным из доступных в Украине, одобренных во всех странах Европейского Союза. Однако до сих пор он не был доступен широкой публике, прививки им делали только, например, медикам или работникам образования.

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В Чернигове о поставке доз вакцины для пунктов прививок договаривалась областная власть. Хотя, уточнила представитель одного из ТРЦ города Татьяна Божок, до последнего не знали, каким же препаратом будет вакцинировать людей.

В итоге наличие свободных доз Pfizer вызвало ажиотаж – на прививку в Чернигов начали ехать жители других городов и областей, а в пунктах принимали всех совершеннолетних граждан. В помещениях периметр был разделен на зоны, чтобы не образовывалось скоплений: зона регистрации, вакцинации и отдыха, где люди ожидали уже после прививки.

"Все хорошо, все очень довольны, что вакцина Pfizer. Приезжают с других городов. Киев, Славутич – то, что я видела", – подчеркнула врач Виктория Гредякова.

Отмечается, что среди желающих сделать прививку было много людей, которые уже переболели коронавирусом.

По словам организаторов прививочной кампании, несмотря на очереди, процесс шел живо – за минуту в пунктах вакцинировали по два человека. Перед прививкой граждане, как и полагается, подписывали согласие на вакцинацию, врачи вносили данные в электронную систему, а после введения инъекции в течение 20-30 минут наблюдали состояние человека, чтобы не было побочных эффектов.

За два дня работы никаких "побочек" не было зарегистрировано, заверили черниговские медики. Также людям сообщали, когда будет доступна вакцинация, ведь человек считается полностью иммунизированным в случае, если получил две дозы вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за 10 июля в Чернигове прививки против коронавируса вакциной Comirnaty получили более тысячи человек. В частности, за сутки 686 людей вакцинировали в ТЦ Hollywood и еще 420 – в местном ЦУМ.