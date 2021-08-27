В ЕС вернут ограничения на въезд для граждан США и других стран

Европейский Союз якобы планирует ужесточить "коронавирусные" правила въезда для граждан США и еще пяти государств. Ранее путешественники из этих стран могли беспрепятственно въезжать на территорию ЕС.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов в Брюсселе. Отметим, что официально информация пока не подтверждена, однако журналисты заявили, что Евросоюз уже в пятницу, 27 августа, начал процедуру изменения правил въезда.

Кроме Америки, из списка "свободных путешествий" будут исключены Косово, Израиль, Черногория, Ливан и Северная Македония, заявил один из собеседников Reuters.

Что касается ограничений, то, предварительно, речь идет об обязательном карантине для лиц, которые прибывают в страны ЕС, и ПЦР-тестах на коронавирус.

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Решение о новых правилах въезда в Европейский Союз для иностранцев станет окончательным в понедельник, 30 августа, если ни одна из стран ЕС не выскажется против.

Напомним, что в Соединенных Штатах на фоне роста заболеваемости коронавирусом выпустили меморандум об обязательной вакцинации военнослужащих Пентагона.

Кроме того, администрация президента США решила, что большинству американцев нужно будет сделать третью, бустерную прививку против COVID-19.

Карта распространения коронавируса в мире:

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