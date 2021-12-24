В ближайшие дни из 'красной зоны' выйдут две последние области, – Минздрав

Ситуация с распространением коронавируса в Украине начинает стабилизироваться. В связи с этим в ближайшие дни еще две области выйдут из красного уровня эпидемической опасности.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, "красную зону" покинут Волынская и Запорожская области. Об этом он сообщил в пятницу, 24 декабря, в эфире телеканала "Рада".

Ляшко подчеркнул, что эти области на данный момент вышли за индикаторами из "красного" уровня эпиднебезопасности.

"Мы вчера от Министерства здравоохранения направили соответствующее заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которое рассмотрит ситуацию. И потенциально мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области из "красного" уровня эпиднебезопасности", - сказал он.

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По обновленным правилам адаптивного карантина, которые начали действовать с 6 декабря, в "желтой" зоне, куда перейдут Запорожская и Волынская области, действуют следующие ограничения:

посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по крайней мере одну прививку против коронавируса и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о;

для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь хотя бы одну прививку против COVID-19;

в то же время для посещения общественных учреждений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат об излечении.

В общем, в "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "красную" зону карантина 7 декабря покинули Киев и 8 областей – Ривненская, Ивано-Франковская, Львовская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская и Одесская.

С полуночи 15 декабря "желтую" зону перешли Винницкая и Хмельницкая области.

А с 23 декабря еще шесть областей Украины перевели из "красной" в "желтую" карантинную зону. Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, 18 декабря в Украине был зафиксирован первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из образцов выявили комбинацию мутаций, характерную этому варианту COVID-19, который распространился по миру из ЮАР.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на территории нашего государства не будут вводить локдаун или более строгие карантинные ограничения на новогодние праздники. При этом он призвал украинцев отмечать Новый год и Рождество в небольших компаниях.

Обнаруженный в Украине новый штамм коронавируса Омикрон сулит украинцам серьезные неприятности. Чтобы обезопасить жителей нашей страны в преддверии новогодних праздников, в Министерстве здравоохранения дали несколько ключевых рекомендаций.