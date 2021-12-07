Киев и восемь областей покинули 'красную' зону карантина: какие ограничения будут действовать

С полуночи вторника, 7 декабря, столица Украины Киев и еще восемь областей вышли из "красной" зоны эпидопасности из-за распространения коронавируса. Теперь там будут действовать немного ослабленные карантинные ограничения.

Решение о переходе приняла Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. А Министерство здравоохранения обновило индикаторные показатели относительно COVID-19 в этих регионах.

Так, больше не находятся в "красной" зоне Киев, Ривненская, Ивано-Франковская, Львовская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская и Одесская области.

Хотя в них до сих пор наблюдается высокий коэффициент случаев инфицирования коронавирусом, Донетчина оказалась в переходном "оранжевом" уровне, а остальные области и столица – в "желтом".

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Отныне там будут действовать карантинные правила соответствующих зон, преимущественно касающихся невакцинированных людей.

В частности, в "желтой" зоне запрещается:

работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

В то же время такие ограничения не действуют, если посетители и работники заведений имеют один из следующих документов: "желтый", "зеленый" внутренний или международный COVID-сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о выздоровлении от этого недуга.

Отметим, что до сих пор в "красной" зоне, где действуют более строгие карантинные правила, находятся такие области: Волынская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Запорожская и Николаевская.

Напомним: с 6 декабря в Украине действуют измененные правила адаптивного карантина, которые больше всего затронули именно "желтую" зону. Кроме того, был уменьшен срок действия "желтого" внутреннего COVID-сертификата.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут вводить локдаун на рождественско-новогодние праздники. Хотя граждан призывали провести их в узком кругу.