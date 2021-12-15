Винницкая и Хмельницкая области покинули 'красную' зону: какие ограничения будут действовать

В Украине до восьми уменьшилось количество регионов "красной" зоны карантина. С полуночи 15 декабря из нее сразу в "желтую" перешли Винницкая и Хмельницкая области.

Отныне там будут действовать и соответствующие этому уровню эпидопасности ограничения. Такое решение приняла на заседании 13 декабря Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что причиной для снятия "красной" зоны на Винниччине и Хмельнитчине стало уменьшение суточного прироста больных COVID-19. Оно в этих регионах фиксировалось в течение пяти недель подряд, объяснил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Так, в Украине теперь стало больше регионов "желтого" уровня – это Киев и еще 15 областей.

По обновленным правилам адаптивного карантина, которые начали действовать с 6 декабря, в "желтой" зоне, куда перешли Винницкая и Хмельницкая области, действуют следующие ограничения:

посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по крайней мере одну прививку против коронавируса и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о;

для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь хотя бы одну прививку против COVID-19;

в то же время для посещения общественных учреждений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат об излечении.

В общем, в "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченко, вскоре "красную" зону также могут покинуть Киевская и Житомирская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заверили, что в Украине не будут ужесточать карантин на новогодне-рождественский период. В то же время призывали украинцев проводить праздники в узком кругу и позаботиться о прививках.