В Австралии первая смерть от Омикрона, а ВОЗ анонсировала соглашение насчет борьбы с пандемией. Хроника коронавируса на 27 декабря

В мире выявлено уже 280,3 млн случаев коронавируса, умерли от него 5,4 млн пациентов в разных странах. При этом победить болезнь смогли уже 250,3 млн человек.

За сутки выявлено 385 808 новых зараженных, больше всего в США (+96 384), Франции (+27 697) и Италии (+24 883). Умерли за день 3337 пациентов, лидерами стали Россия (968), Индия (315) и Вьетнам (207).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 645 124 случая заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 94 838 пациентов умерли, а 3 428 212 человек выздоровели.

Штамм коронавируса Омикрон набирает обороты в мире. Во многих странах он приводит к рекордным показателям заболевания, а в некоторых появляется впервые.

При заражении штаммом Омикрон ПЦР-тест может показать ложноотрицательный результат. Причина в том, что чувствительность различных видов тестов не является стопроцентной и он может не среагировать и на Омикрон, и на другие варианты вируса.

Главное за 27 декабря:

В 2022 году должно начаться обсуждение глобального соглашения в отношении борьбы с пандемией коронавируса. Оно будет касаться оперативного реагирования на эпидемии в будущем, анонсировали в ВОЗ.

Гендиректор ВОЗ заявил, что для того, чтобы покончить с пандемией, страны должны перестать нарушать принцип справедливого доступа к вакцинам .

В Израиле выдали разрешение на применение антивирусного перорального препарата "Пакловид" , разработанного Pfizer для борьбы с COVID-19. С компанией уже подписали договор, поставка ожидается в ближайшие дни.

В Австралии зарегистрирована первая смерть от штамма Омикрон . Скончался 80-летний мужчина из Сиднея, который заразился коронавирусом в доме престарелых. Он был полностью вакцинирован, но у пациента были серьезные проблемы со здоровьем.

Высший институт здоровья Италии заявил, что эффективность всех известных на сегодня вакцин от коронавируса снижается более чем на 40% спустя пять месяцев после второй вакцинации. Речь идет именно о защите организма от заражения COVID-19.