В Украине менее 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 133 больных

София Закревская
Covid
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В Украине менее 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 133 больных

В Украине по состоянию на утро понедельника, 27 декабря, выявлено уже 3 646 988 случаев коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 1864 зараженных, среди них 138 – это дети, а 12 – медработники.

Умерли за день 133 пациента с COVID-19, а выздоровели 4527 украинцев. За сутки с коронавирусом или подозрениями на него были госпитализированы 1053 человека, сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Отметим, что за сутки на COVID-19 в стране протестировали всего 25 616 человек.

Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 94 971 смерть от коронавируса, а победить болезнь смогли 3 432 739 пациентов.

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Вакцинация от коронавируса

В течение воскресенья, 26 декабря, в Украине сделали 29 476 прививок от коронавируса. Такое небольшое количество, вероятно, может быть объяснимо выходными и тем, что в эти дни работают не все центры иммунизации населения.

За сутки первую дозу получили 8776 человек, вторую – 20 434, дополнительную – 88 граждан, а ревакцинальную – 178.

С начала вакцинальной кампании в Украине сделали уже 28 009 499 уколов. Полностью вакцинированы 13 414 061 человек, первую дозу получили 14 592 535 украинцев, дополнительную – 2110 человек, а ревакцинальную – 793.

Ситуация в Европе

В то время, как в Украине менее двух тысяч больных за сутки, европейские страны не первый день подряд бьют рекорды заболеваемости из-за быстрого распространения штамма Омикрон. В частности, сложная ситуация во Франции, Италии, Португалии и Великобритании.

О том, как мир справляется с этим новым ударом пандемии, читайте в нашем материале.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 256;

  • Винницкая область – 54;

  • Волынская область – 91;

  • Днепропетровская область – 55;

  • Донецкая область – 119;

  • Житомирская область – 132;

  • Закарпатская область – 62;

  • Запорожская область – 59;

  • Ивано-Франковская область – 67;

  • Киевская область – 131;

  • Кировоградская область – 57;

  • Луганская область – 1;

  • Львовская область – 56;

  • Николаевская область – 42;

  • Одесская область – 83;

  • Полтавская область – 39;

  • Ривненская область – 50;

  • Сумская область – 38;

  • Тернопольская область – 91;

  • Харьковская область – 64;

  • Херсонская область – 24;

  • Хмельницкая область – 39;

  • Черкасская область – 135;

  • Черновицкая область – 47;

  • Черниговская область – 72

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили, что штамм коронавируса Омикрон уже скоро может стать доминирующим на большей части территории Европы.

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