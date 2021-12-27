В Украине менее 2 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 133 больных
В Украине по состоянию на утро понедельника, 27 декабря, выявлено уже 3 646 988 случаев коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 1864 зараженных, среди них 138 – это дети, а 12 – медработники.
Умерли за день 133 пациента с COVID-19, а выздоровели 4527 украинцев. За сутки с коронавирусом или подозрениями на него были госпитализированы 1053 человека, сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Отметим, что за сутки на COVID-19 в стране протестировали всего 25 616 человек.
Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано 94 971 смерть от коронавируса, а победить болезнь смогли 3 432 739 пациентов.
Вакцинация от коронавируса
В течение воскресенья, 26 декабря, в Украине сделали 29 476 прививок от коронавируса. Такое небольшое количество, вероятно, может быть объяснимо выходными и тем, что в эти дни работают не все центры иммунизации населения.
За сутки первую дозу получили 8776 человек, вторую – 20 434, дополнительную – 88 граждан, а ревакцинальную – 178.
С начала вакцинальной кампании в Украине сделали уже 28 009 499 уколов. Полностью вакцинированы 13 414 061 человек, первую дозу получили 14 592 535 украинцев, дополнительную – 2110 человек, а ревакцинальную – 793.
Ситуация в Европе
В то время, как в Украине менее двух тысяч больных за сутки, европейские страны не первый день подряд бьют рекорды заболеваемости из-за быстрого распространения штамма Омикрон. В частности, сложная ситуация во Франции, Италии, Португалии и Великобритании.
О том, как мир справляется с этим новым ударом пандемии, читайте в нашем материале.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 256;
Винницкая область – 54;
Волынская область – 91;
Днепропетровская область – 55;
Донецкая область – 119;
Житомирская область – 132;
Закарпатская область – 62;
Запорожская область – 59;
Ивано-Франковская область – 67;
Киевская область – 131;
Кировоградская область – 57;
Луганская область – 1;
Львовская область – 56;
Николаевская область – 42;
Одесская область – 83;
Полтавская область – 39;
Ривненская область – 50;
Сумская область – 38;
Тернопольская область – 91;
Харьковская область – 64;
Херсонская область – 24;
Хмельницкая область – 39;
Черкасская область – 135;
Черновицкая область – 47;
Черниговская область – 72
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ предупредили, что штамм коронавируса Омикрон уже скоро может стать доминирующим на большей части территории Европы.
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