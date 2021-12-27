Омикрон станет доминирующим в Европе, он умеет обходить иммунную защиту – ВОЗ

Штамм коронавируса Омикрон способен обходить иммунную защиту человека. По этой причине он может заражать тех, кто уже болел или вакцинировался много месяцев назад.

А в скором времени – может стать доминающим на большей части территории Европы. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, передает "Российская газета".

По ее словам, такое стремительное распространение штамма спровоцирует увеличение нагрузки на медицинские учреждения. А также может привести к масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб.

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"Омикрон способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту. Он может заражать уже переболевших COVID-19, и ранее получивших прививка против заболевания. И, конечно, невакцинированных", – напомнила Вуйнович.

Вместе с тем добавила, что прививка, сделанная недавно, может значительно снизить риск развития тяжелого течения коронавируса и смерти от него.

"Вакцины против COVID-19 по-прежнему спасают жизни", – подчеркнула представитель ВОЗ.

Отметим, что на сегодня, обнаруженный в Южной Африке в ноябре, новый вариант распространился примерно в 110 государствах мира. По данным Вуйнович, его циркулирование зафиксировано в 38 из 53 стран-членов Всемирной организации здравоохранения. А в Британии, Ирландии, Дании и Португалии штамм уже стал доминирующим

При этом специалист добавила, что примерно в 89% инфицированных Омикроном наблюдались обычные симптомы COVID-19: боль в горле, кашель и повышенная температура.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон действительно набирает рекордные обороты. Например, в Британии им инфицирован каждый десятый больной COVID-19. О том, как страны справляются с этим ударом пандемии, – читайте в материале.