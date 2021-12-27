Еще одна страна Европы побила рекорд по COVID-заболеваемости: статистика

В Дании в понедельник, 27 декабря, зафиксировали более 16 тысяч новых больных коронавирусом. Такой показатель является рекордным за все время пандемии COVID-19.

Свежие данные Министерства здравоохранения страны опубликовало издание DR. Предыдущий рекорд заражений коронавирусом был установлен в Дании днем ранее. В воскресенье, 26 декабря, новых больных COVID-19 было на полторы тысячи меньше – 14 844. А 27 декабря их количество составило 16 164.

В то же время, от осложнений, вызванных заболеванием, за последние сутки умерло семь человек – на шесть человек меньше, чем днем ранее. А в больницы попали 608 пациентов.

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Как заявил анестезиолог и глава организации пациентов Lungeforeningen Торбен Могенсен, количество больных коронавирусом в стране "очень велико". По его мнению, это говорит о том, что штамм Омикрон – заразнее, чем варианты, которые были обнаружены ранее.

"Это показывает, что штамм Омикрон является доминирующим и настолько заразным, что мы не можем контролировать его", – отметил Могенсен, добавив, что коллапса в системе здравоохранения не будет, поскольку количество госпитализаций "еще можно контролировать".

При этом он подчеркнул: вакцинацию можно поблагодарить за меньшее количество тяжелобольных и госпитализированных пациентов – более 42% населения уже получили третью дозы вакцины.

Отметим, что в начале декабря в Дании обнаружили рекордное количество инфицирований штаммом Омикрон. Из-за этого власти приняли решение ужесточить карантин. В частности, при въезде в страну отрицательный тест на коронавирус начали требовать даже у тех, кто вакцинирован двумя дозами.

Всего в стране COVID-19 переболели более 715 тысяч человек, умерли от болезни белее 3 тысяч пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии впервые с начала пандемии COVID-19 за одни сутки зафиксировали у более 10 тысяч человек. Кроме того, страна сообщила о первом случая смерти от нового штамма коронавируса Омикрон.