Коронавирус остается в теле человека более полугода и поражает сердце и мозг – ученые

Коронавирус за несколько дней способен распространиться из легких на другие органы. В них он может размножаться в течение нескольких месяцев.

Об этом сказано в результатах исследования Национальных институтов здравоохранения США, опубликованных на сайте Research Square. В ходе него ученые проанализировали биологические материалы 44 пациентов, причиной смерти которых стал COVID-19.

Выяснилось, что вирус способен расходиться по организму, даже если человек переносит болезнь легко или бессимптомно. При этом вне легких он обычно не вызывает сильных воспалений, иммунный ответ организма в этих отделах сравнительно слабый.

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Кроме того, стало известно, что на первых этапах после заражения коронавирус циркулирует в крови человека и по ней может попадать в мозг и сердце.

В частности, в мозгу COVID-19 обнаруживали на 230-й день (более семи месяцев) с момента появления симптомов. У пяти из шести пациентов, чьи образцы оценивали исследователи, коронавирус выявили во всех отделах мозга.

Эта работа ученых важна тем, что она проливает свет на самые неизученные аспекты COVID-19 – механизмы "долгого ковида" и способность коронавируса заражать ткани организма помимо легочной. Как пишет Bloomberg, у специалистов пока нет единого мнения по этим вопросам.

"Мы долго не могли понять, почему этот тип заболевания затрагивает так много органов. Теперь ясности больше, как и понимания того, почему "долгий ковид" бывает у людей со слабыми симптомами или вообще без них", – сказал руководитель группы исследователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ считают, что новые препараты против коронавируса, так называемые вакцины второго поколения, могут значительно увеличить шансы на выживание "тяжелых" пациентов.