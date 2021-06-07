Круглосуточные кафе и возвращение концертов: Кабмин существенно смягчил карантин в Украине – СМИ

Украина решила смягчить карантинные ограничения и разрешила при въезде на территорию предъявлять, кроме ПЦР-тестов, экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

О таком решении Кабмина Telegram-каналу "Политика Страны" стало известно в понедельник, 7 июня. Среди изменений в карантинных правилах:

Работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

Разрешена работа ночных клубов, концертов и массовых мероприятий.

Шахматная рассадка в кинотеатрах и концертных залах сменяется на правило "два ряда заполнены, один пустой".

Видео дня

Дополняется...