Круглосуточные кафе и возвращение концертов: Кабмин существенно смягчил карантин в Украине – СМИ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Пандемия коронавируса

Украина решила смягчить карантинные ограничения и разрешила при въезде на территорию предъявлять, кроме ПЦР-тестов, экспресс-тесты на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

О таком решении Кабмина Telegram-каналу "Политика Страны" стало известно в понедельник, 7 июня. Среди изменений в карантинных правилах:

  • Работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

  • Разрешена работа ночных клубов, концертов и массовых мероприятий.

  • Шахматная рассадка в кинотеатрах и концертных залах сменяется на правило "два ряда заполнены, один пустой".

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