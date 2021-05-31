Ляшко пообещал ослабить карантин на лето

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
1 минута
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Ляшко пообещал ослабить карантин на лето

Глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в летний период украинцев ожидают заметные послабления карантинных ограничений. Минздрав продолжает искать "золотую середину" между здоровьем населения и экономическими интересами граждан.

Об этом он рассказал в интервью "ТСН". В нем министр отметил, что люди заметно устали от постоянных изменений в привычной жизни, связанных с необходимостью защиты от пандемии.

"Да, на летний период нас ожидают послабления карантина. Это целесообразно в связи с тем, что в стране наблюдается стабилизация эпидситуации. Я думаю, что мы можем чуть-чуть ослабить ограничения", – указал Ляшко.

Также глава Минздрава подчеркнул, что украинские власти постоянно ищут консенсус между задачей медицинской системы лечить граждан и содействием экономическому развитию.

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