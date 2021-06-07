В Украине 17 областей могут перейти в "зеленую" зону: статистика

Киев и 16 областей Украины по показателям на понедельник, 7 июня, частично готовы перейти в "зеленую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. Так, в регионах снизился коэффициент обнаружения случаев инфицирования коронавирусом.

Речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В них показатель не превышает 5%.

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Отметим, что по состоянию на 7 июня все регионы страны находятся в "желтой" зоне карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве объяснили, кто и как в Украине может получить международное COVID-свидетельство о вакцинации. Документ может понадобиться при пересечении государственной границы.