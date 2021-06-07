Украина изменила карантинные правила въезда в страну: какие документы потребуются
Кабинет министров Украины разрешил прибывающим в страну иностранцам предъявлять негативный тест на антиген, помимо результата ПЦР-тестирования на коронавирус. Кроме того, граждане других государств смогут въехать в Украину по документу, подтверждающему прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.
Об изменении правил пересечения государственной границы стало известно в понедельник, 7 июня. Новые нормы закреплены в постановлении правительства №583 от 2 июня 2021 года.
Отмечается, что документ о вакцинации должен быть включенным ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданным на английском языке или с переводом на этот язык.
Помимо этого, правительство разрешило гражданам Украины при наличии негативного ПЦР-теста или экспресс-теста не уходить на самоизоляцию.
Постановлением №583 также существенно смягчается карантин в Украине. Более детально об этом можно почитать в нашем материале по ссылке.
Напомним, что в Минздраве объяснили, кто и как в Украине может получить международное COVID-свидетельство о вакцинации. Документ может понадобиться при пересечении государственной границы.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 5 июня больше всего человек полностью привили от коронавируса в Израиле – 59,4% населения или 5,14 млн. При этом в Украине завершили вакцинацию всего 0,3% населения – 146,6 тыс. человек.
За 6 июне в Украине уколы получили 24 860 человек (одну дозу – 24 406, а полностью иммунизированы – 454).
С начала прививочной кампании вакцинировано 1 241 008 людей, из них получили 1 дозу – 1 241 006, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 147 118 (из них двое получили одну дозу за рубежом).
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