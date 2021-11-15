Профессор объяснил, как прививка от COVID-19 может спасти жизнь и почему альтернативы нет

Главное преимущество вакцинации против коронавируса – не защита от заражения, а значительное снижение риска смерти. Эффективность существующих вакцин на сегодня несколько снизилась, но они продолжают работать.

Поэтому сейчас нет необходимости изобретать новые препараты для прививок против COVID-19, рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Сергей Крамарев. Ученый подчеркнул, что считается, если эффективность вакцины выше 50%, то она уже эффективна.

"Если будут новые мутации коронавируса, может быть, и придется делать новые вакцины, как при гриппе – каждый год делают новую вакцину. Но на сегодняшний день, наверное, нет острой необходимости в создании новой вакцины", – отметил Крамарев.

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Он привел в пример вакцину от коронавируса производства Pfizer, эффективность которой упала с 90% до 70%.

"Но и 70% – это немало", – уверен профессор.

Он добавил: то, что вакцина не защищает от заболевания коронавирусом – не страшно, поскольку люди и так постоянно страдают простудными заболеваниями. Главное то, что смертность от этого вируса у привитых людей снижается в десятки раз.

"Да, и вакцинированный может умереть. Поскольку по классике иммунологии, 5% людей невосприимчивы к вакцинам, то есть у них не вырабатываются антитела. Они могут страдать и тяжело болеть. Но 95% защищены", – подчеркнул профессор.

Напомним, ранее американские исследователи сравнили эффективность трех вакцин против коронавируса – Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Все они к концу 2021 года стали чуть хуже защищать, если сравнивать с началом года, особенно последняя.

Показатели снизились из-за более агрессивного штамма Дельта. В основном это касается предотвращения заражений, однако в борьбе с летальными случаями препараты работают отлично.

При этом вакцину от коронавируса следует выбирать, исходя из определенных объективных факторов. В частности, нужно учитывать возраст и сопутствующие болезни человека. Универсальной считается вакцина CoronaVac. Она самая легкая с точки зрения переносимости прививки и подходит абсолютно всем, особенно тем людям, которые боятся побочных действий и температурной реакции. А вот Pfizer и Moderna – наиболее подходящие для молодых людей, которые много путешествуют по другим странам.

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