Профессор объяснил, как прививка от COVID-19 может спасти жизнь и почему альтернативы нет
Главное преимущество вакцинации против коронавируса – не защита от заражения, а значительное снижение риска смерти. Эффективность существующих вакцин на сегодня несколько снизилась, но они продолжают работать.
Поэтому сейчас нет необходимости изобретать новые препараты для прививок против COVID-19, рассказал в блиц-интервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Сергей Крамарев. Ученый подчеркнул, что считается, если эффективность вакцины выше 50%, то она уже эффективна.
"Если будут новые мутации коронавируса, может быть, и придется делать новые вакцины, как при гриппе – каждый год делают новую вакцину. Но на сегодняшний день, наверное, нет острой необходимости в создании новой вакцины", – отметил Крамарев.
Он привел в пример вакцину от коронавируса производства Pfizer, эффективность которой упала с 90% до 70%.
"Но и 70% – это немало", – уверен профессор.
Он добавил: то, что вакцина не защищает от заболевания коронавирусом – не страшно, поскольку люди и так постоянно страдают простудными заболеваниями. Главное то, что смертность от этого вируса у привитых людей снижается в десятки раз.
"Да, и вакцинированный может умереть. Поскольку по классике иммунологии, 5% людей невосприимчивы к вакцинам, то есть у них не вырабатываются антитела. Они могут страдать и тяжело болеть. Но 95% защищены", – подчеркнул профессор.
Напомним, ранее американские исследователи сравнили эффективность трех вакцин против коронавируса – Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Все они к концу 2021 года стали чуть хуже защищать, если сравнивать с началом года, особенно последняя.
Показатели снизились из-за более агрессивного штамма Дельта. В основном это касается предотвращения заражений, однако в борьбе с летальными случаями препараты работают отлично.
При этом вакцину от коронавируса следует выбирать, исходя из определенных объективных факторов. В частности, нужно учитывать возраст и сопутствующие болезни человека. Универсальной считается вакцина CoronaVac. Она самая легкая с точки зрения переносимости прививки и подходит абсолютно всем, особенно тем людям, которые боятся побочных действий и температурной реакции. А вот Pfizer и Moderna – наиболее подходящие для молодых людей, которые много путешествуют по другим странам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новое исследование показало, что препарат для вакцинации против коронавируса компании Moderna может быть эффективен в предотвращении инфицированию штаммом Дельта на 73,1%. Он также показал высокий результат в предотвращении тяжелого течения и смерти.
Согласно данным Высшего института здоровья, невакцинированные люди с COVID-19 в семь раз чаще попадают в больницы по сравнению с теми, кто получил прививки меньше, чем за полгода до болезни.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.