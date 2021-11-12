Медики сравнили эффективность вакцин Pfizer, Moderna и Johnson: какая оказалась лучше

Американские исследователи сравнили эффективность трех вакцин против коронавируса – Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Все они к концу 2021 года стали чуть хуже защищать, если сравнивать с началом года, особенно последняя.

Медики проанализировали данные 780 тысяч вакцинированных. Результаты исследования были опубликованы журнале Science.

Показатели снизились из-за более агрессивного штамма Дельта. В основном это касается предотвращения заражений, однако в борьбе с летальными случаями препараты работают отлично.

В марте вакцина Pfizer/BioNTech предотвращала заражение коронавирусом с эффективностью в 86,9%, а в сентябре уже с эффективностью в 43,3%. Лучше результаты у Moderna: ее эффективность снизилась с 89,2% в марте до 58% в в сентябре. Хуже всего обстоят дела у Johnson & Johnson – 86,4% в марте против 13,1% в сентябре.

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Что касается предотвращения смерти, ситуация выглядит лучше. С июля по октябрь Pfizer показала эффективность в 84,3% (70,% у людей старше 65 лет), Moderna – 81,5% (75,5% у людей старше 65 лет), Johnson & Johnson – 73% (52,2% у людей старше 65 лет).

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцины против коронавируса различают по трем основным типам – мРНК, векторные и инактивированные, которые имеют наименьшее количество побочных эффектов. К первым относятся препараты Pfizer и Moderna, ко вторым – AstraZeneca и CoronaVac соответственно.