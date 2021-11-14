Как вакцинация от COVID-19 может уберечь от госпитализации и спасти жизнь: ученые привели цифры

Согласно данным Высшего института здоровья, невакцинированные люди с COVID-19 в семь раз чаще попадают в больницы по сравнению с теми, кто получил прививки меньше, чем за полгода до болезни. Если сравнивать с теми, кто иммунизировался раньше, чем за шесть месяцев до инфицирования, то непривитых госпитализируют чаще в шесть раз.

Это свидетельствует о том, что со временем эффективность вакцины действительно снижается, пишет La Repubblica. Но при этом она по-прежнему продолжает защищать от тяжелого течения коронавируса.

Известно также, что уровень смертности среди невакцинированных COVID-пациентов в 10 раз выше, чем среди тех, кто вакцинировался меньше, чем за полгода до заражения. В сравнении с теми, кто привился раньше, невакцинированные больные умирают чаще в шесть раз.

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Кроме того, вакцинированные люди, которые все же заболели COVID-19, менее заразны, чем невакцинированная категория пациентов.

Ученые выяснили, что в течение шести месяцев после укола прививки защищают от инфицирования на 76%, а спустя полгода этот показатель падает примерно до 50%. При этом защита от тяжелого течения заболевания остается высокой и в первые полгода (92%), и по их прошествии (82%).

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что вакцинированные люди точно не умрут от коронавируса, несмотря на то, что COVID-19 сейчас активно бьет по самым уязвимым местам организма.