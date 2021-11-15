Кому какую вакцину лучше выбрать и почему: врач дал пояснение

Вакцину от коронавируса следует выбирать, исходя из определенных объективных факторов. В частности, следует учитывать возраст и сопутствующие болезни человека.

Среди всех доступных в Украине вакцин только одна является универсальной – она подходит для всех. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Виктор Петров (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).

По словам медика, если человек сомневается, какой именно вакциной от COVID-19 лучше привиться, то ему следует посоветоваться с семейным врачом или с другим квалифицированным специалистом, которому он доверяет. В то же время Петров озвучил основные рекомендации при выборе вакцины.

Видео дня

Вакцины Pfizer и Moderna считаются наиболее подходящими для молодежи, в частности, для молодых людей, которые много путешествуют по другим странам.

Вакцина Pfizer является лучшим выбором для тех, кто страдает сахарным диабетом или болезнями сердечно-сосудистой системы.

Вакциной AstraZeneca рекомендуется прививаться тем, кто не имеет тяжелых заболеваний, в частности, молодым.

Вакцина CoronaVac считается самой легкой с точки зрения переносимости прививки. "Она подходит абсолютно всем, особенно тем людям, которые боятся вакцинироваться, которые боятся побочных действий, температурной реакции", –пояснил врач.

Петров подчеркнул, что в его медицинском заведении сделали более 10 тысяч прививок и ни одного побочного действия зафиксировано не было.

Как писал OBOZREVATEL, когда в Украине начнется эпидемия гриппа, может вдвое возрасти летальность от коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист Федор Лапий.