Минздрав сообщил, когда в Украину доставят первую партию вакцины Pfizer, купленную за бюджетные деньги

В Украину планируется доставка первой партии вакцин производства Pfizer&BioNTech против коронавируса, закупленной за средства государственного бюджета. Препарат должен прибыть на территорию страны в среду, 26 мая.

Об этом 25 мая проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в сообщении об акредитации СМИ. Напомним, что ранее Pfizer доставляли в Украину на бесплатном основании (по международной программе COVAX).

Запланировано, что новая партия вакцины прибудет утром на самолете в международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского (Жуляны), терминал В.

Напомним, Pfizer&BioNTech – это официальное название COVID-вакцины BNT162b2. По данным производителя, общая эффективность препарата составляет 95%, однако она достигается только после введения второй дозы.

Вакцина против COVID-19 от Pfizer и BioNTech первой была одобрена ВОЗ для экстренного применения 31 декабря 2020 года.

Производитель вакцины Pfizer назвал ее эффективной против всех штаммов коронавируса.

А исследование показало, что одна доза препарата Pfizer или AstraZeneca оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что как минимум три крупных завода в Украине готовы изготавливать вакцины против COVID-19 по схеме трансфера технологий. Ее суть в том, что ведущая компания-разработчик препарата может передать технологию с полным циклом заводу-изготовителю.

График поступления вакцин в Украину озвучивал премьер-министр Денис Шмыгаль. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна должна получить 45-47 млн доз препарата.