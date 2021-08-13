Новое исследование ВОЗ и третья прививка от COVID-19 в США. Хроника коронавируса на 13 августа

Коронавирусом в Украине и мире за последние сутки заболели более 713 тысяч человек. Тогда как еще свыше 10,3 тыс. жителей планеты умерли в результате этой болезни.

Из-за увеличения заболеваемости Грузия пошла на восстановление карантина, решив прекратить курсирование общественного транспорта. Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения создала новую группу экспертов для скорейшего выяснения причин появления COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

2 263 864 заражение с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 217 гражданин умерли, а 2 195 798 пациентов вылечились. Так, на сегодня болеют не менее 14,6 тыс. человек.

ВОЗ обратилась к правительствам государств мира с просьбой сотрудничать со специалистами, чтобы ускорить исследования и расследования о происхождении вируса. Для этого организация создала новую экспертную группу .

Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) планирует разрешить лицам со слабым иммунитетом вакцинироваться третьей дозой препарата Pfizer или Moderna.

За прошедшие сутки в Украине заражение коронавирусом подтвердили еще в 1263 граждан, среди которых 52 медика и 73 ребенка. Кроме того, зафиксировано 44 новых смерти и 1007 выздоровлений, а 613 больных попали в медучреждения.