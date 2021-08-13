Новое исследование ВОЗ и третья прививка от COVID-19 в США. Хроника коронавируса на 13 августа
Коронавирусом в Украине и мире за последние сутки заболели более 713 тысяч человек. Тогда как еще свыше 10,3 тыс. жителей планеты умерли в результате этой болезни.
Из-за увеличения заболеваемости Грузия пошла на восстановление карантина, решив прекратить курсирование общественного транспорта. Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения создала новую группу экспертов для скорейшего выяснения причин появления COVID-19.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 263 864 заражение с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 217 гражданин умерли, а 2 195 798 пациентов вылечились. Так, на сегодня болеют не менее 14,6 тыс. человек.
ВОЗ обратилась к правительствам государств мира с просьбой сотрудничать со специалистами, чтобы ускорить исследования и расследования о происхождении вируса. Для этого организация создала новую экспертную группу.
Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) планирует разрешить лицам со слабым иммунитетом вакцинироваться третьей дозой препарата Pfizer или Moderna.
За прошедшие сутки в Украине заражение коронавирусом подтвердили еще в 1263 граждан, среди которых 52 медика и 73 ребенка. Кроме того, зафиксировано 44 новых смерти и 1007 выздоровлений, а 613 больных попали в медучреждения.
Американские ученые связали с истощением иммунитета посткоронавирусный воспалительный синдром у детей. Из-за него в детском организме уменьшается количество здоровых Т-клеток и NK-клеток.
Больше всего заражений за предыдущие сутки было подтверждено в США – 143,5 тыс., Индии – 40 тыс., Иране – 39 тыс., Бразилии – 35,8 тыс., Британии – 33 тыс.
По данным портала Gedi Visual, на утро 13 августа в мире первую прививку против коронавируса получили 2,393 млрд человек (30,71%), а обе – 1,246 млрд (16,39%).
Уже скоро мир может накрыть новая волна COVID-19, поэтому страны пытаются остановить рост заболеваемости и предотвратить сотни тысяч жертв. Например, в Израиле начали вводить третью дозу вакцины, а во Франции ввели пропуска во всех общественных местах. Почему опыт других стран не подходит Украине и как можно избежать новой вспышки заболеваемости – читайте в нашем материале.
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