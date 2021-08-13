Новое исследование ВОЗ и третья прививка от COVID-19 в США. Хроника коронавируса на 13 августа

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
2,6 т.
Коронавирус в Украине и мире

Коронавирусом в Украине и мире за последние сутки заболели более 713 тысяч человек. Тогда как еще свыше 10,3 тыс. жителей планеты умерли в результате этой болезни.

Из-за увеличения заболеваемости Грузия пошла на восстановление карантина, решив прекратить курсирование общественного транспорта. Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения создала новую группу экспертов для скорейшего выяснения причин появления COVID-19.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

COVID-19 в мире
Видео дня
Топ-15 государств по наибольшему количеству новых заражений COVID-19 за сутки

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 263 864 заражение с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 217 гражданин умерли, а 2 195 798 пациентов вылечились. Так, на сегодня болеют не менее 14,6 тыс. человек.

  • ВОЗ обратилась к правительствам государств мира с просьбой сотрудничать со специалистами, чтобы ускорить исследования и расследования о происхождении вируса. Для этого организация создала новую экспертную группу.

  • Администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) планирует разрешить лицам со слабым иммунитетом вакцинироваться третьей дозой препарата Pfizer или Moderna.

 

 

Главное за 13 августа:

  • Американские ученые связали с истощением иммунитета посткоронавирусный воспалительный синдром у детей. Из-за него в детском организме уменьшается количество здоровых Т-клеток и NK-клеток.

  • Больше всего заражений за предыдущие сутки было подтверждено в США – 143,5 тыс., Индии – 40 тыс., Иране – 39 тыс., Бразилии – 35,8 тыс., Британии – 33 тыс.

  • По данным портала Gedi Visual, на утро 13 августа в мире первую прививку против коронавируса получили 2,393 млрд человек (30,71%), а обе – 1,246 млрд (16,39%).

  • Уже скоро мир может накрыть новая волна COVID-19, поэтому страны пытаются остановить рост заболеваемости и предотвратить сотни тысяч жертв. Например, в Израиле начали вводить третью дозу вакцины, а во Франции ввели пропуска во всех общественных местах. Почему опыт других стран не подходит Украине и как можно избежать новой вспышки заболеваемостичитайте в нашем материале.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Украинановости мирановости УкраиныКоронавирусобзор СМИкоронавирусболезньвирус