Шкарлет рассказал, что будет с работой школ в случае "худшего" сценария с COVID-19

Даже при высоком уровне заболеваемости коронавирусом ученики начальных классов и инклюзивно-ресурсных центров должны ходить в школу. Однако важным условием является вакцинация 80% преподавательского состава.

Об этом заявил в интервью "Главкому" министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. По его словам, МОН рассчитывает, что сентябрь-октябрь не принесет вспышки COVID-19 и сезонных заболеваний, поскольку на улице будет еще довольно тепло.

"Разве что штамм Дельта, который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", – добавил министр.

Он пояснил, что в зеленых карантинных зонах учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если в них будут вспышки заболеваний.

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В случае, если по уровню заболеваемости страна будет находиться в желтой и оранжевой зонах, местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) или педсоветы могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.

"Показатель в 80% вакцинированных учителей позволит учебному заведению, даже в случае пребывания в желтой или оранжевой зонах, работать полностью в обычном режиме", – подчеркнул Шкарлет.

Сейчас по уровню вакцинации педагогов лидирует Киевская область – 90,4% вакцинированных, на последнем месте Волынь – 7,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, школьные учителя не будут подвергаться обязательной вакцинации против COVID-19, но в Минздраве намерены всячески поощрять сотрудников педагогического состава к прививкам. В противном случае школы просто перейдут на дистанционный режим обучения.