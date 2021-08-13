В Украине с начала августа выросло вдвое число случаев заражения 'Дельтой': чем опасен штамм

В Украине резко растет число выявленных случаев штамма коронавируса Дельта. Всего за две недели наблюдений их число возросло в два раза.

Как сообщил Суспільному главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, на сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 300 случаев заражения штаммом Дельта. Он уточнил, что в Киеве выявлен 21 случай заражения.

Данный вариант коронавируса, в частности, обнаружен в Винницкой, Ровенской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Закарпатской областях, Киеве.

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Также в Минздраве заявили о летальных случаях от данного штамма: один в Киеве, два в Житомирской области и три – в Винницкой.

По данным индийских властей вариант Дельта впервые был выявлен в Индии в марте 2021 года. Именно с его распространением в стране связывают смерть 400 тысяч человек.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили. что штамм Дельта, благодаря своей возможности быстро передаваться от человека к человеку, может стать доминирующим вариантом инфекции в большинстве стран.

В свою очередь, Минздрав Британии заявил, что Дельта более агрессивен, чем классический вариант COVID-19, часто поражает молодых людей и в несколько раз увеличивает риск госпитализации пациентов.

Какие симптомы штамма Дельта.

Врачи подчеркивают, что данный штамм может проявляться, как классический, однако нюх и вкус люди уже не теряют. Кроме того, врачи заявляют, что у зараженных этим вариантом коронавируса, наблюдаются симптомы, которые обычно случаются при простуде и аллергии: насморк, головные боли, боль в горле и зуд в глазах.

Как подчеркнули медики, наиболее рискуют в этом случае невакцинированные люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле сообщили, какая вакцина наиболее эффективна для защиты от штамма Дельта.