В Дании отменили масочный режим в общественном транспорте

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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В Дании отменили масочный режим в общественном транспорте

В Дании отменили обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. Решение вступило в силу с субботы, 14 августа.

Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта страны. Изначально данное ограничение планировали снять с 1 сентября.

Министр транспорта Бенни Энгельбрехт пояснил, что требование носить маски планировали оставить, потому что в общественном транспорте соблюдать социальную дистанцию было трудно. Однако, когда эту меру отменили, решили отменить и ношение масок.

При этом, масочный режим останется обязательным в аэропортах и самолетах, потому что на такой вид транспорта распространяются международные правила.

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Отметим, что с начала пандемии в Дании зафиксировано 329 тысяч случаев заражения, из которых 313,7 тысяч выздоровели и 2,5 тысячи пациентов скончались.

Статистика заболеваемости в Дании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США вернули масочный режим для граждан, которые вакцинировались. Речь идет о закрытых общественных местах и регионах страны, где распространяется штамм Дельта.

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