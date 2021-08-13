В Дании отменили масочный режим в общественном транспорте
В Дании отменили обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте. Решение вступило в силу с субботы, 14 августа.
Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта страны. Изначально данное ограничение планировали снять с 1 сентября.
Министр транспорта Бенни Энгельбрехт пояснил, что требование носить маски планировали оставить, потому что в общественном транспорте соблюдать социальную дистанцию было трудно. Однако, когда эту меру отменили, решили отменить и ношение масок.
При этом, масочный режим останется обязательным в аэропортах и самолетах, потому что на такой вид транспорта распространяются международные правила.
Отметим, что с начала пандемии в Дании зафиксировано 329 тысяч случаев заражения, из которых 313,7 тысяч выздоровели и 2,5 тысячи пациентов скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США вернули масочный режим для граждан, которые вакцинировались. Речь идет о закрытых общественных местах и регионах страны, где распространяется штамм Дельта.
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