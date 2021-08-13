Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины против COVID-19

Польша продаст Украине более миллиона доз вакцины от COVID -19, в которых заканчивается сроки годности. Первые 650 тысяч доз препарата AstraZeneca наша страна получит уже в августе, а следующие партии закупит в течение следующих месяцев.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, всего Варшава планирует перепродать Киеву 1,2 млн доз вакцины с коротким сроком годности.

Краска отметил, что передача вакцин будет проводиться на коммерческой, а не безвозмездной основе.

"Те вакцины, в которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе мы передадим первую партию – более 650 тысяч. Всего мы планируем перепродать 1,2 миллиона", — заявил заместитель председателя польского Минздраве.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Страна-соседка Украины Польша стала лидером по вакцинации от коронавируса в мире.

Польша с 23 июня возобновила обязательный 10-дневный карантин для людей, прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны, то есть и для украинцев.

Украина получила еще более полумиллиона доз вакцины AstraZeneca от Дании в рамках договоренности с премьер-министром страны Метте Фредериксеном.