Украина получила крупную партию вакцин против COVID-19 от Дании

Украина получила еще 500 тысяч доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca от правительства Дании. Таким образом была реализована договоренность с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поддержке вакцинации в Украине.

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил "датских друзей" за помощь в преодолении этого глобального вызова.

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