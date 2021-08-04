Украина получила крупную партию вакцин против COVID-19 от Дании
Украина получила еще 500 тысяч доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca от правительства Дании. Таким образом была реализована договоренность с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поддержке вакцинации в Украине.
Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил "датских друзей" за помощь в преодолении этого глобального вызова.
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