Нидерланды бьют рекорды по числу новых заражений, а Китай вакцинировал почти 90% населения. Хроника коронавируса на 16 января

В мире за сутки прибавилось 2 408 606 пациентов с коронавирусом, больше всего новых инфицированных в США (+404 141), Франции (+324 580) и Индии (+271 202). Лидерами по смертности за день стали такие страны: США (886), Россия (723) и Польша (429), всего скончалось 5710 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 заболело уже 326,8 млн человек, из них 5,5 млн пациентов умерло, а 266,4 млн смогли победить болезнь.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 748 079 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 98 195 пациентов умерло, а 3 551 283 человека выздоровели.

Врач-иммунолог Борис Донской сказал, что Украине не избежать штамма Омикрон, его вспышка может произойти в уже ближайшее время. Он считает, что нужно уже сейчас вводить широкое тестирование на коронавирус.

Инфекционист Виктор Петров заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году при условии активной вакцинации населения. Именно иммунизация населения поможет замедлить процесс мутации вируса.

Главное за 16 января:

В Мексике зафиксирован новый рекорд по количеству заражений коронавирусом за сутки – 47 113 случаев инфицирования.

В Англии уже с понедельника, 17 января, начнут вакцинировать бустерной дозой подростков возрастом 16 и 17 лет. Ее делают через три месяца после второго укола, который получили уже более 600 тыс. человек этой возрастной категории.

В Иране сообщили о первых смертях пациентов со штаммом Омикрон – уже умерло трое людей. Четвертый пациент находится в критическом состоянии.

Власти Китая заявили, что в стране вакцинировали почти 90% населения – более 1,26 млрд человек. Из них более 1,22 млрд полностью завершили вакцинацию. Людей также призвали иммунизироваться бустерной дозой.

В Нидерландах с 15 января ослабили меры карантина, несмотря на рекордный прирост заболевших. При этом власти предупредили, что ослабление ограничений неизбежно приведет к скачку заболеваемости, поэтому важно носить маски и получать бустерные дозы вакцины.