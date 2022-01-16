В Европе заявили о пике распространения штамма Омикрон: стоит ли ждать прекращения пандемии

В Европе штамм коронавируса Омикрон стал доминирующим, вытеснив Дельту. В некоторых государствах заболеваемость, связанная с новым вариантом вируса, вероятно, уже достигла пика, заявил Ханс Клюге, директор Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ежедневно на Европу приходится около половины всех новых случаев инфицирования и смертей от COVID-19. А в ВОЗ тем временем предупреждают, что Омикрон по-прежнему остается опасным, в особенности для непривитых.

Штамм Омикрон в Европе

Как пишет Reuters, некоторые европейские страны могли достигнуть пика заболеваемости коронавирусом, связанной со штаммом Омикрон, после рождественских и новогодних праздников, после чего число заражений начало снижаться. Однако медики и политики настаивают на том, что расслабляться пока еще рано.

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Так, среднее число случаев заболевания в Великобритании за неделю снизилось на 30 000 по сравнению с пиковыми значениями. Власти Испании заявили, что количество инфицированных стабилизируется, а во Франции институт общественного здравоохранения сообщил, что волна Омикрона в стране достигнет пика в середине января.

В то же время, в органах здравоохранения Швеции и Швейцарии заявили, что пик в этих двух странах, по данным прогнозов, может быть достигнут к концу этого месяца.

А в Дании министр здравоохранения проинформировал о том, что "эпидемия в стране теперь находится под контролем". Были ослаблены карантинные ограничения.

Вместе с тем, эксперты считают, что нагрузка на медицинские системы еще может возрасти после ожидаемого увеличения количества госпитализаций. Такой прогноз связан с тем, что Омикрон изначально активно распространился среди молодежи, но сейчас передается и старшим поколениям, относительно которых его поведение может быть непредсказуемым.

Ситуация с заболеваемостью в Европе

За сутки в европейских странах было выявлено 962 407 новых случаев инфицирования коронавирусом – почти половина от новых случаев заражения в мире.

Франция стала лидером по приросту больных – 324 580 человек за сутки, умерли за день там 148 пациентов. Всего с начала пандемии в стране уже 13,8 млн случаев COVID-19, из них 126 869 летальные.

На втором месте оказалась Италия – 180 426 новых случаев, умерло 239 человек. Всего заболело уже 8,5 млн итальянцев, 140 856 из них скончались.

На третье место по заболеваемости за сутки вышла Великобритания – 81 713 инфицированных и 287 смертей. С начала пандемии в стране 15,1 млн заболевших, умерли 151 899 человек.

Четвертое место заняла Германия с 60 916 больными и 144 смертями за день. В общей же сложности там уже 7,9 млн случаев COVID-19, а умерли 116 242 пациента.

Добавим, что в Турции за сутки коронавирусом заболели 63 967 человек из 384 263 протестированных, а умерло 177 пациентов.

Омикрон остается опасным вирусом, помочь может вакцинация

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что Омикрон, хоть и реже вызывает тяжелое течение болезни, чем Дельта, по-прежнему опасен, передает Reuters. В особенности это касается невакцинированных пациентов.

При этом нужно не забывать о том, что этот штамм коронавируса очень заразен – за неделю до 9 января заболеваемость выросла на 55% по сравнению с предыдущими семью днями. Заболели за этот период сразу 15 млн человек. Отмечается, что большинство госпитализированных при этом – непривитые.

"Мы не должны позволять этому вирусу распространяться и размахивать белым флагом, особенно когда так много людей по всему миру остаются непривитыми", – сказал Гебрейесус.

Медики неоднократно говорили, что побороть пандемию можно только с помощью массовой вакцинации населения Земли. Она нужна в первую очередь для того, чтобы замедлить мутацию вируса, ведь следующий штамм может оказаться еще более заразным и опасным.

Пока об этом рано говорить, ведь в более чем 90 странах мира сейчас вакцинированы менее 40% жителей. А в Африке 85% населения еще не получили даже первую дозу препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской в интервью рассказал, что вспышка штамма Омикрон в Украине может начаться в ближайшее время. Распространение этого варианта в стране неизбежно, чему активно поспособствуют дети, которые сейчас учатся очно.