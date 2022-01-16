В Украине свыше 6,3 тыс. новых случаев COVID-19, заболели сотни детей: статистика на 16 января

В Украине за минувший день, 15 января, было выявлено 6379 новых случаев коронавируса, среди инфицированных 503 – это дети, а еще 92 – медработники. Умерло за сутки 88 пациентов, а 2359 человек смогли победить болезнь.

При этом в течение дня с диагнозом COVID-19 или подозрениями на него госпитализировали 1957 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За сутки на коронавирус в стране протестировали 43 701 человека.

Всего же с начала пандемии по состоянию на утро воскресенья, 16 января, в Украине было выявлено 3 754 458 случаев COVID-19, из которых 98 283 стали летальными, выздоровели 3 553 642 пациента.

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Вакцинация от коронавируса

За сутки в Украине привили от коронавируса 39 769 человек. Первую дозу получили 13 043 украинца, вторую – 18 760, бустерную – 7 752, а дополнительную – 214 человек.

Всего же в стране с начала кампании иммунизации вакцинировано одной дозой 14 985 041 человек, двумя – 14 259 590, бустерной – 94 948, а дополнительной – 9 512. В общей сложности сделали уже 29 349 091 прививку.

В Европе тем временем продолжают фиксировать рекордные показатели заболеваемости, а штамм Омикрон уже вытеснил Дельту и стал доминирующим. В Нидерландах при этом, несмотря на новый максимум заражений, решили ослабить карантин.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 89;

Днепропетровская область – 174;

Донецкая область – 142;

Житомирская область – 240;

Закарпатская область – 166;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 914;

Киевская область – 198;

Кировоградская область – 88;

Луганская область – 21;

Львовская область – 625;

Николаевская область – 112;

Одесская область – 195;

Полтавская область – 121;

Ривненская область – 160;

Сумская область – 455;

Тернопольская область – 397;

Харьковская область – 612;

Херсонская область – 71;

Хмельницкая область – 312;

Черкасская область – 117;

Черновицкая область – 387;

Черниговская область – 119

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Украины Сергей Комисаренко предупредил, что смешивание в организме человека сезонного гриппа и Омикрона может быть очень опасным. У вакцинированных такая болезнь протекает легче.