В Украине свыше 6,3 тыс. новых случаев COVID-19, заболели сотни детей: статистика на 16 января
В Украине за минувший день, 15 января, было выявлено 6379 новых случаев коронавируса, среди инфицированных 503 – это дети, а еще 92 – медработники. Умерло за сутки 88 пациентов, а 2359 человек смогли победить болезнь.
При этом в течение дня с диагнозом COVID-19 или подозрениями на него госпитализировали 1957 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
За сутки на коронавирус в стране протестировали 43 701 человека.
Всего же с начала пандемии по состоянию на утро воскресенья, 16 января, в Украине было выявлено 3 754 458 случаев COVID-19, из которых 98 283 стали летальными, выздоровели 3 553 642 пациента.
Вакцинация от коронавируса
За сутки в Украине привили от коронавируса 39 769 человек. Первую дозу получили 13 043 украинца, вторую – 18 760, бустерную – 7 752, а дополнительную – 214 человек.
Всего же в стране с начала кампании иммунизации вакцинировано одной дозой 14 985 041 человек, двумя – 14 259 590, бустерной – 94 948, а дополнительной – 9 512. В общей сложности сделали уже 29 349 091 прививку.
В Европе тем временем продолжают фиксировать рекордные показатели заболеваемости, а штамм Омикрон уже вытеснил Дельту и стал доминирующим. В Нидерландах при этом, несмотря на новый максимум заражений, решили ослабить карантин.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 403;
Винницкая область – 251;
Волынская область – 89;
Днепропетровская область – 174;
Донецкая область – 142;
Житомирская область – 240;
Закарпатская область – 166;
Запорожская область – 10;
Ивано-Франковская область – 914;
Киевская область – 198;
Кировоградская область – 88;
Луганская область – 21;
Львовская область – 625;
Николаевская область – 112;
Одесская область – 195;
Полтавская область – 121;
Ривненская область – 160;
Сумская область – 455;
Тернопольская область – 397;
Харьковская область – 612;
Херсонская область – 71;
Хмельницкая область – 312;
Черкасская область – 117;
Черновицкая область – 387;
Черниговская область – 119
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, академик НАН Украины Сергей Комисаренко предупредил, что смешивание в организме человека сезонного гриппа и Омикрона может быть очень опасным. У вакцинированных такая болезнь протекает легче.
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