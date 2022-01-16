"Последствия могут быть очень серьезными": в Италии предупредили об опасности Омикрона для непривитых

София Закревская
Covid
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'Последствия могут быть очень серьезными': в Италии предупредили об опасности Омикрона для непривитых

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери предупредил, что штамм коронавируса Омикрон опасен даже для молодых и здоровых людей. Его последствия могут быть очень серьезными для тех, кто еще не иммунизировался.

Чиновник отметил, что пандемия еще не закончилась, а COVID-19 пока не стал таким, как "банальный вирус гриппа", пишет La Repubblica. Вместе с тем, новый вариант имеет другие характеристики по сравнению с Дельтой, в связи с чем необходимо менять стратегию борьбы с ним.

В первую очередь, по мнению Силери, нужно изменить подход к управлению работой больниц. Также стоит обновить систему передачи данных о заболеваемости населения.

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"Простая цифра числа инфицированных сама по себе не имеет большого значения в присутствии вируса, который стал гораздо более заразным, но менее агрессивным", – объяснил замминистра.

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Он добавил, что при таком широком распространении штамма Омикрон медикам важнее знать, какие пациенты поступают с коронавирусом в больницы: каков их возраст, прививочный статус и есть ли у них какие-либо сопутствующие заболевания.

"Эта информация может помочь нам лучше понять тех, кто все еще не решается сделать прививку", – сказал Силери.

Замминистра подчеркнул, что нужно восстановить в больницах пространство, где пациенты смогут пообщаться с родственниками. Необходимо также вновь начать уделять больше внимания всем болезням, который отошли на второй план из-за коронавируса.

Все вышеперечисленное поможет встать на путь перехода от пандемии к эндемии COVID-19 – "от чрезвычайной ситуации к жизни с вирусом", считает Пьерпаоло Силери.

Напомним: во Всемирной организации здравоохранения предположили, что пандемия коронавируса может перейти в фазу эндемии. Пока что сложно спрогнозировать, когда это произойдет, все зависит от скорости вакцинации населения Земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе заявили, что в некоторых странах распространение штамма Омикрон уже достигло пика. В ВОЗ же отметили, что он по-прежнему опасен, в особенности для невакцинированных.

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