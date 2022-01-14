В ВОЗ дали прогноз, когда COVID-19 перейдет в разряд локальных инфекций

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что пандемия коронавирусной болезни может перейти из фазы пандемии в фазу эндемии. Это означает постоянное существование заболевания на определенной территории.

Чаще всего эндемическая фаза является завершающей фазой пандемии. Об этом сказала член Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ Нино Бердзули, передает imedinews. При этом эксперт уточнила, что точно спрогнозировать, когда именно произойдет такой процесс перехода, крайне сложно.

В ВОЗ считают, что, в большей степени это зависит от скорости вакцинирования населения против коронавируса. Чем больше людей получат прививки, тем скорее пандемия станет эндемией, отметила Бердзули.

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"Нам нужно проявить солидарность с вакцинами", – сказала она.

Она уточнила, что для перехода уровень вакцинации в странах должен быть как минимум 80-85%. В то же время, на сегодня, по словам представительницы ВОЗ, есть даже государства, где прививки против COVID-19 сделали всего 1% населения. Но есть и те, где активно делают бустерные дозы.

"У нас есть баланс, который нужно защищать", – сказала Бердзули.

Отметим, по состоянию на 12 января как минимум две дозы вакцины от коронавируса получили 50,5% населения мира. При этом более 10% уже привились третьей дозой.

Напомним: в конце ноября 2021 года ВОЗ количественно оценила эффект вакцинации от коронавируса для спасения жизней. По ее оценкам, прививки спасли от смерти не менее полумиллиона человек только в Европе.

Европейское бюро организации в Копенгагене обнародовало данные, согласно которым, с начала кампании по иммунизации против COVID-19 было спасено 470 тысяч жизней. Это в возрастной группе старше 60 лет и примерно в 30 европейских странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что меньше всего прививок от COVID-19 сделали в африканских странах. Он посетовал, что более 85% жителей континента еще не получили ни одной дозы вакцины.