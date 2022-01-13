В ВОЗ рассказали, в каких странах хуже всего обстоят дела с COVID-вакцинацией, и предупредили о рисках

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что меньше всего прививок от COVID-19 сделали в африканских странах. Он посетовал, что более 85% жителей континента еще не получили ни одной дозы вакцины.

Гебрейесус также предупредил, что мир не сможет преодолеть острую фазу пандемии, если разрыв между вакцинациями в разных странах будет оставаться настолько большим. Об этом он рассказал на брифинге 12 января, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Глава ВОЗ напомнил, что многим странам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждого государства к середине 2022 года. Что касается сегодняшних реалий, то 90 стран до сих пор не достигли цели в 40%, а в 36 из этих стран было вакцинировано менее 10% населения.

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Кроме этого Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что ВОЗ уделяет пристальное внимание эффективности вакцины против нового штамма Омикрон. Он рассказал, что Техническая консультативная группа по составу вакцины против COVID-19 (TAG-CO-VAC) акцентировала на необходимости создания специфических вакцин, оказывающих большее влияние на профилактику инфекции и ее передачу.

"До тех пор, пока такие вакцины не будут разработаны, может потребоваться обновление состава существующих вакцин против COVID-19, чтобы они продолжали обеспечивать рекомендуемые ВОЗ уровни защиты от инфекций и болезней. TAG-CO-VAC также заявила, что стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах оригинального состава вакцины, вряд ли будет устойчивой", – сказал Гебрейесус.

Согласно информации портала Our World in Data, по состоянию на 12 января 59,4% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Во всем мире было введено 9,53 миллиарда доз, и в настоящее время ежедневно вводится 35,06 миллиона доз. При этом только 9,5% людей в странах с низким уровнем дохода получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине бустерную прививку от коронавируса получил уже 41 141 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привито 14 875 716 человек.

В Европейском Союзе будут признавать COVID-сертификаты украинцев, которым сделали две прививки китайской вакциной CoronaVac, а бустерную дозу – Pfizer. В сертификате отображается информация о последней введенной вакцине с указанием, что это третья прививка.

Напомним, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что в течение последующих трех месяцев мир ждет сложная ситуация с коронавирусом. В то же время он отметил, что ВОЗ уже предвидит конец пандемии.