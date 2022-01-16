Вспышка коронавируса в Германии достигла рекордных показателей: что должна учесть Украина

В Германии зафиксирована рекордная заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю. Инцидентность впервые с начала пандемии перевалила за 500 случаев на 100 000 населения.

Такие данные в воскресенье, 16 января, опубликовал Федеральный институт Роберт Коха, передает DPA. Еще неделю назад показатель инцидентности составлял 362,7 случая на 100 000 населения.

Всего за минувшие сутки в Германии зафиксировали 52 504 случая инфицирования коронавирусом, что примерно на 15 тысяч меньше, чем на минувшей неделе. А рекордный показатель суточной заболеваемости был 13 января – более 94 тысячи случаев.

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Но несмотря на такие показатели смертность в Германии не увеличивается и остается на уровне в примерно 300 летальных случаев в сутки. Контролировать ситуацию удается благодаря соблюдению карантинных ограничений и массовой вакцинации. Отметим, полный курс прививок прошло уже более 72% немцев.

Тем временем в Украине тоже начитает ухудшаться ситуация с коронавирусом, к концу января эксперты ожидают нового всплеска заболеваемости. По прогнозам, может фиксироваться до 40 тысяч случаев инфицирования в сутки.

При этом в нашей стране дела с вакцинацией обстоят не настолько хорошо, как в Европе – по две прививки сделали всего лишь 32% украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе штамм коронавируса Омикрон стал доминирующим, вытеснив Дельту. В некоторых государствах заболеваемость, связанная с новым вариантом вируса, вероятно, уже достигла пика. Подробнее о ситуации в странах ЕС читайте тут.