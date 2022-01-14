Чего ждать Украине от новой вспышки коронавируса: профессор озвучил тревожный прогноз

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине в ходе новой волны может в 2-3 раза превышать показатели предыдущей. Не исключено, что на пике ежедневно будет фиксироваться до 40 тысяч новых случаев заболевания.

Такой прогноз в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL озвучил доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. Причиной вспышки он назвал "наслоение двух факторов" – новогодних праздников и начало циркуляции в Украине штамма Омикрон.

Как пояснил медик, празднования дадут о себе знать повышением заболеваемости уже в конце января. Свою роль в этом процессе сыграет и Омикрон, который уже попал в Украину и отличается большой степенью контагеозности (заразности).

Отвечая на вопрос, сколько новых случаев заболевания могут фиксировать на пике новой волны, Крамарев сообщил, что в странах, который уже столкнулись с массовым распространением Омикрона, показатели заболеваемости оказались в 2-3 раза выше показателей предыдущей волны. "Возможно, и у нас будет так же", – допустил он.

Вместе с тем медик заметил, что многое будет зависеть от уровня тестирования и, соответственно, выявления коронавируса в нашей стране. "Тестирование у нас проводится не так массово, как в этих странах, поэтому эти цифры могут быть немного меньше", – допустил он.

"50 тысяч в день – это вряд ли. 20 тысяч, может быть, 40 тысяч. Но это зависит от количества протестированных людей", – пояснил Крамарев.

Напомним, на пике третьей волны заболеваемости коронавирусом в ноябре 2021 года в Украине фиксировалось более 27 тысяч новых случаев в день.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что новая волна коронавируса ожидается в конце января. Пик возможен в феврале.