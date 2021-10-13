Украина "краснеет": как изменится карантин и какие бонусы ждут вакцинированных. Полная инструкция

С 15 октября в Украине появится первый "красный" регион – из-за ухудшения ситуации с коронавирусом самые жесткие ограничения вводят в Херсонской области. Однако карантин будет касаться не всех, а только тех украинцев, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Какие правила действуют в "красной" зоне, куда не пустят без COVID-сертификата, можно ли будет ходить в рестораны и спортзалы? OBOZREVATEL отвечает на главные вопросы.

С начала сентября количество заболевших коронавирусом и госпитализированных в стране стремительно растет – если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых случаев ежедневно, то сейчас эта цифра перевалила за 16 тысяч. Таких высоких показателей не было с апреля.

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С 15 октября первой в "красную" зону перейдет Херсонская область. Но дальше – хуже: согласно прогнозам центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, в скором времени жесткий карантин могут ввести еще в четырех областях – Сумской, Донецкой, Житомирской и Харьковской.

Секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что пик заболеваемости ожидается в конце октября. А количество заболевших может на треть превысить прошлогодние максимальные показатели. "Мы в Минздраве ожидаем пиковые нагрузки на систему – от середины ноября до середины декабря этого года. Это будет пиковый период, когда будет максимальная нагрузка на систему здравоохранения", – рассказал главный санврач Игорь Кузин.

При самом жестком уровне эпидемиологических ограничений запрещаются все массовые мероприятия. Заведения общественного питания могут работать только навынос, ТРЦ и другие развлекательные заведения должны быть закрыты. Это же касается рынков, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров, хостелов и даже учебных заведений.

Разрешено посещать только банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины. По таким правилам страна жила с февраля 2021-го.

Главная новация осеннего локдауна – "зеленые" COVID-сертификаты, благодаря которым вакцинированные граждане смогут избежать практически всех карантинных ограничений. Документ можно сгенерировать в приложении "Дія", однако только после введения двух доз вакцины.

Какие привилегии получат вакцинированные? Благодаря наличию документа о прививке украинцы смогут беспрепятственно посещать:

заведения общественного питания – кафе, рестораны, бары;

торговые центры и магазины одежды;

массовые мероприятия – концерты, выставки, ярмарки и так далее;

спортивные залы, бассейны, фитнес-центры;

салоны красоты, парикмахерские;

что же касается общественного транспорта, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пассажиры смогут ездить без сертификата даже в случае карантина.

Кроме того, с 21 октября также начнут действовать новые правила пользования транспортом, который осуществляет межрегиональные перевозки, – это поезда, автобусы, самолеты. Вот документы, необходимые для передвижения по "красным" областям:

подтверждающий получение полного курса вакцинации;

международный, внутренний или иностранный сертификат о полном курсе вакцинации;

негативный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее 72 часов назад.

Они продолжат работу в "красной" зоне, однако при одном условии – если 100% персонала будет иметь "зеленый" сертификат вакцинации. Те учебные заведения, где большинство преподавателей не вакцинировалось, закроют. Это не коснется детских садов и младших классов школы (1-4) – они останутся на очном обучении.

Но даже если все учителя в учебном заведении вакцинированы, возможны исключения. Как говорит Виктор Ляшко, если один ребенок заболеет коронавирусом – на самоизоляцию пойдет весь класс. Закроют школу – если классов с больными будет более 50%.

Как это было и с ПЦР-тестами, есть люди, которые пытаются получить документ нелегально, – фейковые сертификаты уже заполонили черный рынок, а недобросовестные "бизнесмены" наживаются на здоровье украинцев. Поэтому теперь власти намерены ужесточить наказание за подделку и даже использование "липового" COVID-документа.

Согласно проекту закона, Уголовный кодекс могут дополнить новой статьей – 321-3. Наказания предлагают ввести следующие:

за использование заведомо поддельного документа, который подтверждает факт вакцинации – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет;

за внесение медработниками заведомо неправдивых данных в медицинские документы, касающиеся особо опасных болезней – штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 1 до 3 лет;

изготовление поддельных документов, которые подтверждают вакцинацию от особо опасных болезней, с целью сбыта – от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 3 лет.

Да, многие европейские страны уже несколько месяцев используют систему ограничений для невакцинированных граждан. И в Минздраве не скрывают, что перед новым карантином в ведомстве тщательно изучили опыт других государств.

Одним из первых запустил систему COVID-сертификатов Израиль. Их ввели в конце февраля 2021 года для того, чтобы привитые граждане смогли посещать рестораны и спортивные мероприятия. Однако позже документы отменили, достигнув высоких показателей по вакцинации.

В Германии еще с 23 августа невакцинированные должны сдавать тест на COVID-19, чтобы посетить парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы, гостиницы, больницы, дома престарелых, кафе, рестораны, бары и кинотеатры.

В Италии с 6 августа без документа о прививке нельзя посещать массовые мероприятия, бары, фитнес-клубы, бассейны, парки развлечений и так далее. В случае нарушения этого правила придется заплатить штраф от 400 до 1000 евро.

Во Франции также действуют привилегии для вакцинированных граждан – так называемый санитарный паспорт позволяет ходить в рестораны и кафе, пользоваться межрегиональным транспортом, посещать ярмарки и музеи. Без вакцинации попасть в подобные заведения невозможно.

Еще более строгие правила в Литве. Без "паспорта возможностей" граждане не могут попасть в магазины с товарами не первой необходимости, торговые центры, на рынки, если их площадь превышает 1500 квадратных метров, в кафе и рестораны. Также запрещено посещение салонов красоты, спортклубов и массовых мероприятий с участием более 500 человек.

В транспорте "паспорт возможностей" не нужен – такое правило действует и в Украине. А вот студенты вузов могут посещать занятия только с документом о вакцинации. Те, у кого его нет, должны регулярно тестироваться.

Украина по-прежнему занимает лидирующие позиции в мире по заболеваемости COVID-19. Только за последние сутки в стране было зафиксировано более 16 тысяч новых случаев коронавируса. Вакцинация – единственная мера, которая позволит избежать новой вспышки. К тому же, очередная волна уже наглядно показала эффективность прививок – в реанимациях нет пациентов, которые успели пройти полный курс иммунизации. Даже если такие граждане заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.