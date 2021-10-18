В Украине в "красную" зону карантина перешли еще четыре области: что будет запрещено

С понедельника, 18 октября, в "красную" зону карантина в Украине перешли еще четыре области: Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская. Раньше карантинные ограничения были ужесточены только в Херсонской области.

Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Соответствующее решение 15 октября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Соответственно, во всех вышеперечисленных областях ввели карантинные меры, предусмотренные для "красного" уровня. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионах.

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запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где вакцинировано не 100% персонала;

с 21 октября жители регионов "красной" зоны не смогут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие регионы без свидетельства о полном курсе вакцинации либо отрицательного теста на коронавирус.

Тем временем в социальных сетях появились видео гуляний в центре Одессы, которая находится на пике заболеваемости COVID-19. Несмотря на карантинные ограничения, отсутствие мест в больницах и нехватку медицинского персонала, на выходных люди массово веселились на улице Дерибасовской, пели песни и танцевали без социальной дистанции и защитных масок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове бригады скорой помощи отказывались госпитализировать женщину, которая умирала от осложнений коронавируса. Медики пояснили, что мест в медучреждениях нет.