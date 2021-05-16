Коронавирусом в Украине заразилось 3,6 тысячи человек за сутки

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине сегодня

В Украине за сутки диагностировали 3620 случаев коронавируса, среди новых больных оказалось 172 ребенка и 60 медработников. На утро 16 мая общее количество заражений достигло 2 153 864.

За время пандемии COVID-19 унес жизни 48 075 украинцев (+133), при этом 1 857 724 смогли побороть недуг и вылечились (+7921). Такие данные опубликовал в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заражений накануне зарегистрировали в Днепропетровской области – 530, Киевской – 277, Донецкой – 260, Одесской 231 и Херсонской – 194. Были госпитализированы 2208 человек.

Данные по коронавирусу в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 137 случаев;

  • Винницкая область – 62 случая;

  • Волынская область – 100 случаев;

  • Днепропетровская область – 530 случаев;

  • Донецкая область – 260 случаев;

  • Житомирская область – 126 случаев;

  • Закарпатская область – 22 случая;

  • Запорожская область – 115 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 87 случаев;

  • Киевская область – 277 случаев;

  • Кировоградская область – 49 случаев;

  • Луганская область – 21 случай;

  • Львовская область – 113 случаев;

  • Николаевская область – 131 случай;

  • Одесская область – 231 случай;

  • Полтавская область – 90 случаев;

  • Ривненская область – 115 случаев;

  • Сумская область – 172 случая;

  • Тернопольская область – 118 случаев;

  • Харьковская область – 182 случая;

  • Херсонская область – 194 случая;

  • Хмельницкая область – 138 случаев;

  • Черкасская область – 106 случаев;

  • Черновицкая область – 74 случая;

  • Черниговская область – 170 случаев.

Прирост новых случаев COVID-19 и тех, кто продолжает болеть

Традиционно, в официальной статистике от Минздрава и сайта СНБО нет информации о заболеваемости коронавирусом населения временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.

Прирост смертей и выздоровлений от COVID-19

В течение суток в стране провели 38 911 тестирований, в частности методом ПЦР – 17 389, методом ИФА – 3848, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674. Тогда как в целом с начала пандемии – 9 841 788 ПЦР-тестирований.

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