Коронавирусом в Украине заразилось 3,6 тысячи человек за сутки
В Украине за сутки диагностировали 3620 случаев коронавируса, среди новых больных оказалось 172 ребенка и 60 медработников. На утро 16 мая общее количество заражений достигло 2 153 864.
За время пандемии COVID-19 унес жизни 48 075 украинцев (+133), при этом 1 857 724 смогли побороть недуг и вылечились (+7921). Такие данные опубликовал в Facebook глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего заражений накануне зарегистрировали в Днепропетровской области – 530, Киевской – 277, Донецкой – 260, Одесской 231 и Херсонской – 194. Были госпитализированы 2208 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 137 случаев;
Винницкая область – 62 случая;
Волынская область – 100 случаев;
Днепропетровская область – 530 случаев;
Донецкая область – 260 случаев;
Житомирская область – 126 случаев;
Закарпатская область – 22 случая;
Запорожская область – 115 случаев;
Ивано-Франковская область – 87 случаев;
Киевская область – 277 случаев;
Кировоградская область – 49 случаев;
Луганская область – 21 случай;
Львовская область – 113 случаев;
Николаевская область – 131 случай;
Одесская область – 231 случай;
Полтавская область – 90 случаев;
Ривненская область – 115 случаев;
Сумская область – 172 случая;
Тернопольская область – 118 случаев;
Харьковская область – 182 случая;
Херсонская область – 194 случая;
Хмельницкая область – 138 случаев;
Черкасская область – 106 случаев;
Черновицкая область – 74 случая;
Черниговская область – 170 случаев.
Традиционно, в официальной статистике от Минздрава и сайта СНБО нет информации о заболеваемости коронавирусом населения временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также Крыма.
В течение суток в стране провели 38 911 тестирований, в частности методом ПЦР – 17 389, методом ИФА – 3848, а исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 674. Тогда как в целом с начала пандемии – 9 841 788 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по словам медиков, повышенный показатель смертности от COVID-19 в Украине связан с агрессивными штаммами вируса, которые поражают гораздо больше людей, чем его предшественники.
Накануне стартовала вакцинация украинцев с электронной очереди в приложении Дія. Более трех тысяч человек согласились получить прививку против коронавируса в эти выходные.
Поставка в Украину дополнительных доз вакцины от компании Pfizer должна состояться 17 мая. В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что никаких задержек быть не должно.
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