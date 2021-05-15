Степанов сообщил о поставках в Украину Pfizer и других вакцин: детали

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
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Вакцина Pfizer

Поставка в Украину дополнительных доз вакцины от коронавируса компании Pfizer должна состояться с понедельника, 17 мая. В Минздраве прогнозируют, что никаких задержек быть не должно.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". Уточняется, что в следующие две недели ожидается несколько поставок препарата.

"С понедельника у нас начинает приходить Pfizer. Мы получили подтверждение, думаем, что никаких сбоев не будет", – отметил министр.

"Уже 17 мая она [вакцина] начинает приходить: сначала по COVAX, затем по прямому контракту со следующей недели. И мы ожидаем AstraZeneca как по COVAX, так и долги по Covishield", – добавил он.

Все новые поставки вакцин сразу же направятся в регионы, отметил Степанов.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине прививку от COVID-19 получили всего 936 499 человек (среди них две дозы – 13 661).

За предыдущий день в стране выявили 6 796 новых случаев COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 322 человека за сутки, а 17 202 вылечились.

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