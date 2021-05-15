Степанов сообщил о поставках в Украину Pfizer и других вакцин: детали
Поставка в Украину дополнительных доз вакцины от коронавируса компании Pfizer должна состояться с понедельника, 17 мая. В Минздраве прогнозируют, что никаких задержек быть не должно.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". Уточняется, что в следующие две недели ожидается несколько поставок препарата.
"С понедельника у нас начинает приходить Pfizer. Мы получили подтверждение, думаем, что никаких сбоев не будет", – отметил министр.
"Уже 17 мая она [вакцина] начинает приходить: сначала по COVAX, затем по прямому контракту со следующей недели. И мы ожидаем AstraZeneca как по COVAX, так и долги по Covishield", – добавил он.
Все новые поставки вакцин сразу же направятся в регионы, отметил Степанов.
Напомним, по состоянию на 15 мая в Украине прививку от COVID-19 получили всего 936 499 человек (среди них две дозы – 13 661).
За предыдущий день в стране выявили 6 796 новых случаев COVID-19. Вследствие коронавирусной болезни умерли 322 человека за сутки, а 17 202 вылечились.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Вакцина от коронавируса американо-германской разработки Pfizer/BioNTech первой была одобрена ВОЗ для экстренного применения 31 декабря 2020 года.
Производитель Pfizer назвал ее эффективной против всех штаммов коронавируса.
Исследование показало, что одна доза препарата от коронавируса производства AstraZeneca или Pfizer оказалась на 86,6% эффективной в предотвращении заражения среди людей в возрасте 60 лет и старше.
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