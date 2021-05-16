Киев вышел из списка регионов-лидеров по заражениям COVID-19: где ситуация наихудшая

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
1 минута
2,0 т.
Коронавирус Киев

В Киеве за последние сутки выявили лишь 137 случаев заражения коронавирусом, что более чем втрое меньше, нежели накануне. По этому показателю город вышел из списка пятерки регионов-лидеров, где первое место заняла Днепропетровщина.

На сегодня общее количество заражений в столице достигло 201 890 и это наибольше среди всех уголков страны. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

За прошедшие сутки от COVID-19 умер 21 киевлянин, а в целом зафиксировано 4940 смерти от этой болезни. Однако 334 пациента вылечились, всего инфекцию преодолели 132 332.

Прирост заражений COVID-19 и тех, кто продолжает болеть в Киеве

Зато Киевская область заняла второе место по новым случаям коронавируса – там их выявили еще 277, а общее количество заражений выросло до 122 145.

За сутки 15 мая в регионе зафиксировали одну смерть от COVID-19 (в общем 2577). Вылечиться удалось еще 510 жителям региона, а всего на Киевщине болезнь преодолели 111 044 человека.

Прирост смертей и выздоровлений от COVID-19 в Киеве

Больше всего заражений за сутки было зафиксировано в:

  • Днепропетровской области – 530 (всего 129 067);

  • Киевской области – 277 (122 145);

  • Донецкой области – 260 (86 231);

  • Одесской области – 231 (137 783);

  • Херсонской области – 194 (33 266).

Регионы-лидеры по количеству новых заражений COVID-19 в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский пояснил, что у 80% пациентов, которые переболели коронавирусом, на протяжение года сохранялись антитела. Таковы результаты исследования, проведенного среди 42 человек.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевновости УкраиныНовости Киева и Киевской областиКоронавирусвирус