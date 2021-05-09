Хроника коронавируса в мире 9 мая: Украина – 2-я в Европе по смертности, а Испания отменила режим ЧС

Коронавирус в Украине и мире не сбавляет обороты – количество заражений выросло до 158,3 миллиона, ведь за прошедшие сутки диагностировали еще 783 тысяч. Причем 409 тыс. из них – в Индии, которая установила новый рекорд и по смертности от COVID-19.

В мире зафиксировано 3,2 млн летальных случаев, но более 135,7 млн людей вылечились. Сейчас правительства многих стран, в том числе и Украины, работают над введением COVID-паспортов, прогнозируя, что это поможет туризму быстрее восстановиться при пандемии. В то же время в Испании еще и отменили режим чрезвычайной ситуации, действовавший более полугода.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине официально подтверждено 2 114 138 заражений, из которых 46 200 – это летальные случаи и 1 750 570 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 317 тыс. граждан.

Американские исследователи определили, что пандемия привела к почти 6,9 миллиона смертей во всем мире, что вдвое больше, чем официально зафиксировано. В Украине статистика может быть заниженной втрое .

Руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания", врач-пульмонолог Светлана Гук предположила, что после майских праздников в Украине неизбежно будет всплеск заболеваемости COVID-19 – в условиях и ослабления карантина, и его усиления.

ЕС готов участвовать в обсуждении возможного прекращения действия патентов на вакцины против коронавируса, но это вопрос долгосрочной перспективы, а препараты нужны срочно. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Укринформ".

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в конце прошлого года уже более 12 млн канадцев сделали хотя бы одну прививку . Об этом свидетельствуют данные, обнародованные правительством Канады.

Власти Индии сообщили о самом высоком показателе смертности среди зараженных COVID-19 с начала пандемии, который был зафиксирован за прошедшие сутки – более 4000, а в целом болезнь унесла жизни уже 240 тысяч граждан. Как пишет Reuters, больницы не справляются с наплывом больных и те умирают, так и не дождавшись профессиональной помощи.